Özel, koltuğu 5. sınıf öğrencisi Dora'ya devretti: "İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğu daha önce Bilkent Üniversitesi'nde tanıştığı Dora Mimaroğlu'na devretti. Makamını ve masasını tanıtan Özel, "Koltuğa rahat oturun, sırtınızı dayayın, iyice yerleşmezseniz kaldırabilirler" şeklinde espri yaptı.

Devir teslim öncesi açıklama yapan Özel, ”Dora Mimaroğlu 6 yıldır keman çalıyor. 23 Nisan konserlerine davet etti beni. Çok güzel bir konser izlerken Dora bu defa da 23 Nisan’da koltuğu istiyorum dedi. Şimdi bu koltuğu Dora’ya teslim edeceğim. Ben de çok dolaştığım için bu koltuğa pek oturmuyorum Dora gelmeden biraz alışayım dedim” dedi.

Özel'in makam tanıtımından sonra konuşan Dora Mimaroğlu ise, şunları söyledi:

"Adım Dora Mimaroğlu, minik kalbimde unutamayacağım bir anı bıraktığı için Özgür Bey'e teşekkür ederim. Bir çocuk olarak içinde yaşadığım bir dünyaya ilişkin bir kaç gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli armağanıdır. Bu nedenle Atamızı saygı ve özlemle anıyorum.

Ben Bilkent Sahne Fakültesine bağlı müzik okulunda 5. sınıfta okumaktayım. Okuluma yetenek sınavıyla girdim. Ben yeteneği keşfedilmiş şanslı çocuklardanım. Ancak ülkemizde bu şansı bulamamış, nice keşfedilmemiş yetenekler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğitim hakkına kavuşması için her çocuğun eğitim seferberliği başlatılmasına inancım sonsuz. Hemen bu seferberliği başlatalım. Dünyamızın kaynakları sınırlı. Lütfen bize içinde yaşayacağımız temiz bir dünya bırakın."