İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 261’e yükseldi

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği kara operasyonlarında 1 askerin daha hayatını kaybetmesi ile 27 Ekim'de bu yana ölen İsrailli asker sayısı 261’e yükseldi.

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İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda ölen asker sayısı 261’e yükseldi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen kara operasyonunda 1 askerin daha öldüğü aktararak, ölen askerin Gazze Tümeni'nin Kuzey Tugayı'ndan 43 yaşındaki Salm Alkreshat olduğu ifade edildi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda bugüne kadar 261 asker öldü.

Kaynak: İHA

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