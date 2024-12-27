16 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Hudson Meek Hayatını Kaybetti

Baby Driver filmiyle tanınana Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama eyaletinde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki oyuncu iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hudson'ın ailesi yaptıkları açıklamada "Hudson bu dünyada yalnızca 16 yıl yaşadı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde önemli bir etki bıraktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA