Almodovar'ın Göz Bebeğiydi... Dünyaca Ünlü Oyuncu Marisa Paredes Hayatını Kaybetti

Dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Pedro Almodovar'ın birçok filminde rol alan ünlü İspanyol oyuncu Marisa Paredes, 78 yaşında yaşamını yitirdi. İspanya Sinema Akademisi, Paredes'in ölümünü, "İspanyol sineması, halkın kendisini 75'ten fazla kez beyazperdede izleyebildiği, uzun bir kariyeri geride bırakan, en ünlü aktrislerinden biri olan Marisa Paredes'ten yoksun kaldı" sözleriyle duyurdu.

BAŞBAKAN: DEMOKRASİYE BAĞLILIĞI ÖRNEK OLACAK

Madrid'deki evinde bu sabah aniden rahatsızlanarak vefat ettiği belirtilen Paredes için bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli aktrislerden biri olan Marisa Paredes'in ölüm haberiyle yıkıldık. Sinema ve tiyatrodaki varlığı ve demokrasiye olan bağlılığı gelecek nesillere örnek olacaktır. Teşekkürler Marisa" ifadelerine yer verdi.

ONUR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Kariyerinde 70'ten fazla filmde ve 80 kadar tiyatro oyununda sahne alan Paredes, 2018 yılında İspanya sinemasının Goya Onur Ödülü'nü almıştı.

Fransa, İtalya ve Meksika'da da filmlerde rol alan Paredes, Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın sık sık birlikte çalıştığı aktrislerden biriydi.

Kaynak: AA