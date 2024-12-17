Jim Carrey'den Heyecanlandıran Açıklama

Ünlü komedyen ve oyuncu Jim Carrey, 1994 yapımı kült fantastik komedi filmi Maske'nin olası bir devam filminde rolünü yeniden canlandırabileceğini belirtti.

Jim Carrey'den Heyecanlandıran Açıklama

1994 yapımı ‘Maske’ filminde Stanley Ipkiss karakterine hayat veren Jim Carrey, olası bir devam filmine sıcak baktığını açıkladı.

Carrey, “Bu gerçekten parayla ilgili değil, şaka yapıyorum tabii. Ama kesinlikle bir şey söylemek zor. Emekli olmak istediğimi söyledim fakat aslında sadece biraz daha dinlenmek ve güç toplamak istiyordum. Çünkü bazen aklınıza gerçekten harika bir fikir gelir veya çalışmaktan zevk aldığınız bir ekip her şeyi değiştirebilir” dedi.

Kaynak: DHA

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