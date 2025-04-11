Turgutlu’da Kaçak Atık Tehlikesi: Yasal Süreç Başladı

Manisa'da yağmur suyu hattına dökülen siyah renkli atık sıvı yola taşarak zincirleme trafik kazalarına neden oldu. Olayla ilgili sorumlu firma tespit edildi, yasal süreç başlatıldı.

Turgutlu’da Kaçak Atık Tehlikesi: Yasal Süreç Başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yağmur suyu hattına bırakılan siyah ve kaygan bir sıvının yola taşması sonucu birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları yaşandı. Olay sonrası bölgeye hızla ulaşan ekipler, yol güvenliğini sağlamak ve tehlikeli maddenin yayılmasını engellemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile İklim Zabıtası ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek atığı döken aracı tespit etti. Sıvıdan alınan örnekler analiz için laboratuvara gönderilirken, ilk bulgular maddenin biyogaz tesislerinden kaynaklanan organik atık olabileceğini ortaya koydu.

Turgutlu’da Kaçak Atık Tehlikesi: Yasal Süreç Başladı - Resim : 1

İncelemeler sonucunda sorumlu firmanın tespit edildiği ve ilgili kurumlara bilgi verilerek hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan benzer durumlarla karşılaştıklarında zaman kaybetmeden ilgili birimlere bilgi vermelerini istedi.

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Kaynak: İHA

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