Turgutlu’da Kaçak Atık Tehlikesi: Yasal Süreç Başladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yağmur suyu hattına bırakılan siyah ve kaygan bir sıvının yola taşması sonucu birçok aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları yaşandı. Olay sonrası bölgeye hızla ulaşan ekipler, yol güvenliğini sağlamak ve tehlikeli maddenin yayılmasını engellemek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile İklim Zabıtası ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek atığı döken aracı tespit etti. Sıvıdan alınan örnekler analiz için laboratuvara gönderilirken, ilk bulgular maddenin biyogaz tesislerinden kaynaklanan organik atık olabileceğini ortaya koydu.

İncelemeler sonucunda sorumlu firmanın tespit edildiği ve ilgili kurumlara bilgi verilerek hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan benzer durumlarla karşılaştıklarında zaman kaybetmeden ilgili birimlere bilgi vermelerini istedi.

Kaynak: İHA