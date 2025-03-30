Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
Cengiz Holding’e bağlı sanayi devleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde 2024 yılı çevresel başarılarını duyurdu. Çevre dostu üretim anlayışıyla hareket eden her iki şirket, 2.227 ton atığı geri dönüştürerek 218 ton sera gazı salımını engellemeyi başardı. Bu çalışmalarla hem çevre korundu hem de ekonomiye katkı sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eti Bakır ve Eti Alüminyum, sıfır atık vizyonuyla doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak amacıyla çevre dostu bir üretim modeli benimsemiş durumda. 2024 yılı boyunca 2.227 ton atık geri dönüştürülerek, 2.004 ton hammadde elde edildi. Ayrıca, yapılan bu çevresel çalışmalar sayesinde 5.693 ağacın kesilmesi önlenirken, 3.82 milyon kWh enerji ve 9.385 metreküp su tasarrufu sağlandı.
ETİ BAKIR’DAN 150 TON SERA GAZI TASARRUFU
Türkiye'nin tek cevherden katot bakır üreticisi olan Eti Bakır, Halıköy, Adıyaman, Elazığ, Küre, Mazıdağı, Murgul, Samsun ve Siirt’teki tesislerinde sıfır atık projelerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Yıllık 70 bin ton üretimiyle Türkiye'nin cari açığını 750 milyon dolar azaltan Eti Bakır, 2024 yılında 1.58 milyon kg atığı geri dönüştürdü. Bu çaba, 150.5 ton sera gazı salımını engelleyerek, 1.916 ton hammadde geri kazanılmasına katkı sağladı. Ayrıca, bu süreçte 886 ağacın kesilmesi önlendi ve 1.468 metreküp su tasarrufu elde edildi.
ETİ ALÜMİNYUM’DA ATIKLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ
Eti Alüminyum, Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan bir başka büyük sanayi kuruluşu. Seydişehir tesisinde gerçekleştirilen çalışmalarla 647 bin kg atık geri dönüştürülerek, 88 ton hammadde elde edildi. Plastik, kağıt, cam ve metal atıklardan yapılan geri dönüşüm sayesinde 67 ton sera gazı salımı engellenirken, 2.41 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı ve 4.807 ağaç kurtarıldı. Ayrıca, yemekhane ve bahçe atıklarından 2.800 kg kompost üretildi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR
Cengiz Holding’in sanayi devleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, sıfır atık anlayışıyla çevre dostu projelerine devam ediyor. Şirketler, kaynakların korunması ve atıkların azaltılması adına gösterdikleri kararlılıkla çevresel farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı bu projeler, gelecekteki çevresel ve ekonomik kazançları artırmayı amaçlıyor.