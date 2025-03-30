Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak

ETİ ALÜMİNYUM’DA ATIKLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Eti Alüminyum, Türkiye'nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan bir başka büyük sanayi kuruluşu. Seydişehir tesisinde gerçekleştirilen çalışmalarla 647 bin kg atık geri dönüştürülerek, 88 ton hammadde elde edildi. Plastik, kağıt, cam ve metal atıklardan yapılan geri dönüşüm sayesinde 67 ton sera gazı salımı engellenirken, 2.41 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandı ve 4.807 ağaç kurtarıldı. Ayrıca, yemekhane ve bahçe atıklarından 2.800 kg kompost üretildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Cengiz Holding’in sanayi devleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, sıfır atık anlayışıyla çevre dostu projelerine devam ediyor. Şirketler, kaynakların korunması ve atıkların azaltılması adına gösterdikleri kararlılıkla çevresel farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik odaklı bu projeler, gelecekteki çevresel ve ekonomik kazançları artırmayı amaçlıyor.