DEVA Partisi'nden Kuşdili Çayırı'nın Yapılaşmaya Açılmasına Tepki

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Rızvanoğlu, Kadıköy’deki III. Derece Doğal Sit alanı olan Kuşdili Çayırı'nın yapılaşmaya açılmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yazılı soru önergesi sundu.

Rızvanoğlu, bölgedeki 45 dönümlük alanın beş katlı yapılar ve yer altı otoparkı planlarıyla tehdit altında olduğunu belirterek, bu alanda yapılaşmanın çevreye ve can güvenliğine ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, alanın taşkın riski taşıyan bir dere yatağında bulunması nedeniyle yapılaşmanın tehlikeleri daha da arttığını söyleyen Rızvanoğlu, çevre sağlığı ve şehircilik ilkeleriyle çelişen bu projeye karşı meslek odaları ve uzmanlar tarafından hazırlanan raporların kamu yararına uygun olmadığını belirtti.

Rızvanoğlu’nun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği sorular şöyle:

" 1. Kuşdili Çayırı’nda planlanan yapılaşma ve yer altı otopark projesine ilişkin Bakanlığınızın yürüttüğü süreç hangi aşamadadır? İlgili imar planı değişiklikleri hangi gerekçelerle yapılmış; bu değişikliklerde kamu yararı, çevresel sürdürülebilirlik ve şehircilik ilkeleri gözetilmiş midir?

2. Plan kararlarının daha önce ilgili İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine rağmen, Bakanlığınızca kararın istinafa taşınmasındaki gerekçeler nelerdir?

3. Kadıköy’de yapı yoğunluğunun ve altyapı yükünün halihazırda yüksek olduğu dikkate alındığında, söz konusu imar planı değişikliklerinin bölgenin nüfus yoğunluğuna ve hava kalitesine etkileri değerlendirilmiş midir?

4. Söz konusu alanın taşkın riski taşıdığı bilimsel verilerle ortaya koyulmuşken, bu bölgede inşaat faaliyetlerine izin verilmesi hangi teknik, jeolojik veya çevresel gerekçelere dayandırılmaktadır? Bu kapsamda herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ya da jeolojik etüt raporu hazırlanmış mıdır?

5. Kadıköy ilçesinin hava kalitesinin “hassas” düzeyde olduğu Bakanlığınız ölçümleriyle tespit edilmişken, bu veriler doğrultusunda Kuşdili Çayırı’ndaki yapılaşma projesi halk sağlığı açısından herhangi bir bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmuş mudur? Bu alanda yapılacak inşa faaliyetlerinin hava kirliliği üzerindeki etkilerine ilişkin bir analiz yapılmış mıdır?

6. Bakanlığınızın, İstanbul gibi yoğun yapılaşmış büyükşehirlerde kamusal yeşil alanların korunmasına yönelik özel bir stratejik planı bulunmakta mıdır? Kuşdili Çayırı, bu plan kapsamında korunması gereken öncelikli alanlar arasında yer almakta mıdır?

7. Söz konusu projeye karşı çıkan meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, Bakanlığınız tarafından projeye ilişkin yeniden değerlendirme süreci gündeme alınmış mıdır?"