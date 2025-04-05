Mevsimler Sinyalini Verdi, Küresel İklim Krizi Türkiye'yi de Vuruyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Türkiye’nin son 5 yılına ait (2020-2024) sıcaklık anomalisi verilerini paylaşarak iklim değişikliğinin etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

MEVSİMLERİN ORTALAMA SICAKLIKLARI ALARM VERİYOR

Gürer, açıklanan verilerin Türkiye’de kış aylarının giderek daha sıcak geçtiğini ortaya koyduğunu belirterek, 2024 kışının mevcut referans dönemine göre 3.7 derece daha sıcak geçtiğini ve bu durumun son 5 yılın en yüksek anomalisi olduğunu ifade etti.



İlkbahar mevsimine dair konuşan Gürer, 2024 ilkbaharının de referans dönemine göre 2.6 derece daha sıcak geçtiğini belirterek, 2022 yılında yaşanan soğuk hava dalgası nedeniyle 0.1 derecelik artış olduğunu ancak genel eğilimin yükseliş yönünde sürdüğüne dikkat çekti.

Yaz mevsiminin ise Türkiye’de en fazla ısınan mevsim olduğuna dikkat çeken Gürer, 2024 yazında 3.3 derecelik artışla son beş yılın en sıcak yazı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Sonbahar mevsiminin de diğer mevsimlere oranlara daha dalgalı olduğunu ancak uzun vadeli ortalamamın referans değerlerinin üstünde olduğuna vurgu yaptı.

‘İKLİM KRİZİNE KARŞI ACİL ÖNLEM ALINMALI’

Bu verilere dair değerlendirmelerde bulunana Gürer, FOA verilerinin Türkiye’nin iklim krizinden ciddi şekilde etkilendiğini belirterek acil olarak önlem alınmasını istedi. Kuraklıkla mücadele, su idaresi ve tarımsal adaptasyon politikalarının titizlikle uygulanması gerektiğini belirten Gürer, gelecekte daha büyük sorunlarla yüz yüze kalmamak için daha hızlı ve kararlı adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

‘TARIM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Bu önlemlerin alınmaması halinde, küresel ısınma sebebiyle mevsimlerin öne kayması neticesiyle tarımsal üretimde yaşanan sorunların daha da derinleşeceğini ifade eden Gürer, tarım politikalarının küresel ısınmanın olası olumsuz sonuçlarının öngörülerek güncellenmesini ve çiftçilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını istedi.

‘İKLİM KANUNU GERİ ÇEKİLSİN’

Gürer, küresel iklim değişiklinin yaratacağı olumsuzlukları uzmanların sürekli dile getirdiğini belirterek, komisyondan geçen ve TBMM’ye gelmesi beklenen iklim kanunun geri çekilmesi ve yeniden tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.