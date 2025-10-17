Karadeniz'i Saran Kabus İçin Endişelendiren Açıklama: 'Yok Etme Şansımız Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İslam Saruhan, kahverengi kokarcanın şu anda en yoğun döneminde olduğunu belirterek, "Şu anda pik noktasına yaklaştık. Kahverengi kokarcayı şu anda çok fazla görmemizin sebebi budur." dedi.

Türkiye'de son yıllarda tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde sıklıkla görülmeye başlanan istilacı tür kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), bu yıl popülasyonunun en yoğun dönemini yaşıyor. Ülkenin farklı şehirlerinden korkutan görüntüler gelirken, bu böcek türü, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veriyor. Biyolojik mücadele çalışmaları sürerken, uzmanlar özellikle bahar aylarına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, bu böcek soğuğa dayanıklı olmadığı için kış aylarında büyük oranda doğal yolla ölüyor ancak mart ve nisan aylarında kışlaklardan çıkan bireyler, yeni sezon için ciddi tehdit oluşturuyor.

'YOK ETME ŞANSIMIZ YOK'

Prof. Dr. İslam Saruhan, son günlerde halk arasında "kahverengi kokarca" olarak bilinen zararlının yoğun görülmesinin nedenini açıkladı. Saruhan, bu zararlının Türkiye'ye 6 yıl önce giriş yaptığını ve şu anda popülasyonun pik noktasına ulaştığını söyleyerek, panik yapılmaması gerektiğini belirtti. Kahverengi kokarcanın istilacı bir tür olduğunu ve girdiği ülkelerde hızla çoğaldığını ifade eden Saruhan, "Bu böcek, yüksek üreme kapasitesine sahip ve kendine has davranışları nedeniyle girdiği ülkelerden tamamen yok edilmesi neredeyse imkânsız. Ancak doğru yöntemlerle ürünlerimizi korumamız mümkün" dedi.

SAMURAY ARISI DOĞAYA SALINIYOR

Prof. Dr. Saruhan, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında "samuray arısı" üretimi yapıldığını ve bu faydalı böceğin doğaya salındığını belirterek, "Samuray arısı, kahverengi kokarcanın yumurtalarına parazitlenerek onun çoğalmasını engelliyor. Bu arı doğada çoğaldıkça kokarca popülasyonu da giderek azalacaktır" dedi.

'AMERİKA 35 YILDIR MÜCADELE EDİYOR'

Amerika'nın bu zararlı ile 35 yıldır mücadele ettiğini vurgulayan Saruhan, "Amerika şu anda böceğin kışlaklara girmesini engelliyor. Çünkü bu böcek soğuğa dayanıklı değil. Kışın dışarıda kalanlar ölüyor. Bu nedenle barınaklara, evlere girmesini engellememiz çok önemli. Giriş yerleri kapatılmalı, izolasyon sağlanmalı" ifadelerini kullandı. Kış döneminde kimyasal ilaçlama yapılmasının etkili olmadığını belirten Saruhan, "Asıl hedefimiz, mart-nisan aylarında kış uykusundan çıkan böcekler olmalı" dedi.

'EVLERE GİREN BÖCEK ZARARSIZ'

Kamuoyunda yanlış bir algıya da dikkat çeken Saruhan, "Evlere giren kahverengi kokarca böceklerinin insanlara, evcil hayvanlara veya eşyalara hiçbir zararı yok. Isırmazlar, hastalık bulaştırmazlar. Ancak evde yok edilmeleri popülasyonun azalmasına katkı sağlar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA