Koruma Statüsü Düşürülmüştü: Mahkemeden 'Munzur Gözeleri' Kararı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Gözeleri, ikinci derece koruma statüsüne düşürülmesine ilişkin karar Erzincan İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2023 tarihinde alınan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” kararının iptali için dava açmıştı. TMMOB, dilekçesinde, bu kararın Munzur Gözeleri’ni yapılaşma ve insan faaliyetlerine açacağına dikkat çekmiş, bölgenin 2003 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiğini hatırlatmıştı.

Erzincan İdare Mahkemesi, Munzur Gözelerinin koruma statüsünü düşüren kararı iptal etti

Davayı inceleyen Erzincan İdare Mahkemesi, alanın flora, fauna, ekolojik yapısı ve inanç merkezi özellikleri açısından korunması gerektiği kanaatine vardı. Bilirkişi raporlarında, Munzur Gözeleri’nin “mesire yeri veya piknik alanı gibi uygulamalarla yapılaşmaya açıldığı” ve bunun “doğal dengenin bozulmasına ve kirliliğe neden olduğu” tespit edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen yerlerin dışında kalan alanların da aynı statüye dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme kararında, Munzur Gözeleri’nin peyzaj, jeomorfolojik, hidrojeolojik ve biyolojik çeşitlilik açısından kesin korunacak hassas alan ölçütlerini taşıdığı belirtilerek, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” statüsünün devamının insan faaliyetlerini artıracağı ve koruma-kullanma dengesini bozacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA