Aman Dikkat! İstilacı Tür Karadeniz’den İstanbul’a Sıçradı: Önüne Gelen Her Şeyi Yok Ediyorlar

Kokarca istilası İstanbul’a sıçradı. Önüne gelen tüm tarım ürünlerini yiyen kokarcalar Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşları zor duruma sokarken uzmanlardan yeni uyarı geldi.

İSTİLACI TÜR KARADENİZ’DEN İSTANBUL’A SIÇRADI

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum’dan kokarca istilasıyla ilgili dikkat çekici bir uyarı geldi. Yapılan son paylaşımda kokarcaların Karadeniz’den İstanbul’a sıçradığını ifade eden Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sahadan gelen bilgilere göre samuray arıları, kokarcalarla mücadelede zorlanıyor. Sahaya 100 bin samuray arısı daha ilave edilecek. Mücadele önemli Karadeniz'den İstanbul'a sıçradılar...”

Kahverengi kokarca böceği nedir?

Kahverengi kokarca böceği (Brown Marmorated Stink Bug) olarak bilinen böcek, özellikle tarıma zarar veren bir haşeredir. Bu böcek, Asya kökenlidir ve son yıllarda dünya genelinde yayılmaktadır. Özellikle ABD ve Avrupa'da tarım ürünlerine ciddi zararlar vermiştir. Bu böcek, kendine has kötü bir koku yaydığı için "kokarca böceği" olarak adlandırılmıştır.

Kahverengi kokarca böceği, genellikle 12-17 mm boyutlarındadır ve kahverengi bir kabuğa sahiptir. Zar kanatlı bir böcek olup, hem yetişkin hem de larva haliyle bitkilerin yapraklarını, meyvelerini ve sebzelerini besin olarak kullanır.

Kahverengi kokarca böceği zararları

Tarım Ürünlerine Zarar: Kahverengi kokarca böceği, birçok farklı bitki türüne zarar verebilir. Özellikle meyve ağaçları (elma, armut, şeftali, kiraz), sebzeler (domates, biber, fasulye), mısır ve soya gibi tarım ürünlerine ciddi zararlar verir. Bu böcek, bitkilerin meyve ve yapraklarını emerek beslenir, bu da meyvelerin deforme olmasına, erken düşmesine veya tamamen zarar görmesine neden olur.

Kokarca böceğinin zararları neler?



Verim Kaybı: Tarım ürünlerine verdiği zarar, verim kaybına yol açar. Böceğin beslenmesi sonucu meyve ve sebzelerde leke, çökme, çürüme gibi hasarlar oluşur. Bu durum, tarım üreticilerinin ekonomik kayıplar yaşamasına neden olabilir.



Yayılma Hızı ve Zor Kontrol: Kahverengi kokarca böceği hızla çoğalabilen ve yayılabilen bir türdür. Kontrol edilmesi zordur ve hızla geniş alanlara yayılabilir. Bu da tarım alanlarının daha geniş ölçekte zarar görmesine yol açar.

Evlerde Sorun: Kahverengi kokarca böceği, kış aylarında barınmak için evlere girme eğilimindedir. Evdeki insanları rahatsız edici kötü bir koku yayabilir. Ayrıca, evlerdeki bitkilere de zarar verebilir.

Kaynak: Haber Merkezi