Bursa'da Kritik Seviye Aşıldı! Ekipler Devreye Girdi, Açıklama Geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarım arazilerine can suyu olan İnegöl Boğazköy barajı alarm veriyor. Barajdaki su seviyesinin kritik seviyeye çekilmesiyle balık ölümleri yaşanmaya başladı. İnegöl Kaymakamlığı'ndan balık ölümlerine ilişkin yazılı açıklama geldi. Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı.

SU VE BALIK NUMUNELERİ ALINDI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"26 Mart 2025 tarihinde Tarım ve Orman İlçe müdürlüğümüze gelen balık ölümleri ile ilgili telefon ihbarı üzerine 27 Mart 2025 tarihinde İlçe müdürlüğümüz personellerince olay yerine gidilerek gerekli incelemeler yapılmıştır. Hamzabey Köyü girişindeki Hamzabey Göleti'nin bir bölümünde mevsimsel su azalmasına bağlı olarak suların ciddi oranda çekildiği, bu sebeple suların azaldığı kısımda kalan balıkların ölümünün gerçekleştiği bir kısmının da ölmek üzere olduğu tarafımızca gözlemlenmiştir. Olay yerinden su ve balık numunesi alınarak incelenmek üzere Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir."

Kaynak: İHA