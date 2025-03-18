Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek
Düzce'de il genelinde balıkların üreme ve yumurtlama dönemi olması nedeniyle iç sularda avlanma yasağı başladı. 15 Haziran tarihine kadar akarsu, baraj, göl ve göletlerde avlanma yasağına uymayanlara para cezası kesilecek.
Kaynak: İHA
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın ve diğer türlerin korunması amacıyla bu dönemde avlanmaya kesinlikle izin verilmeyecek. Yasağa uymayanlar hakkında kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.
KAYIT ALTINA ALINMASI ZORUNLU OLACAK
Yetkililer, avlanma yasağı süresince yasaklı su ürünlerinin satışı, nakli ve imalat süreçlerinde kullanımı da yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde önceden avlanmış ve satışa sunulacak balıkların yasak başlamadan önce stok tespiti yapılması gerekiyor. Ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en geç 24 saat içinde başvurularak kayıt altına alınması zorunlu olacak. Stok tespiti yapılmayan balıkların satışı, nakli ve ihracatı yasak olacak.
DOĞAL DENGEYİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yasağın ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uzun, “Doğal dengeyi korumak hepimizin sorumluluğudur. İç su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasaklarına uyulması gerekiyor” dedi.