Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek

KAYIT ALTINA ALINMASI ZORUNLU OLACAK

Yetkililer, avlanma yasağı süresince yasaklı su ürünlerinin satışı, nakli ve imalat süreçlerinde kullanımı da yasak olduğunu belirtti. Bu dönemde önceden avlanmış ve satışa sunulacak balıkların yasak başlamadan önce stok tespiti yapılması gerekiyor. Ürünlerin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en geç 24 saat içinde başvurularak kayıt altına alınması zorunlu olacak. Stok tespiti yapılmayan balıkların satışı, nakli ve ihracatı yasak olacak.

DOĞAL DENGEYİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yasağın ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uzun, “Doğal dengeyi korumak hepimizin sorumluluğudur. İç su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasaklarına uyulması gerekiyor” dedi.