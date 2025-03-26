Van Gölü Havzası’nda 45 Yılın Yağış Rekoru Kırıldı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, iklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık nedeniyle alan kaybetmeye devam ediyor. Prof. Dr. Alaeddinoğlu, küresel ısınmanın dünya genelinde sıcaklıkları artırdığını ve bunun buharlaşmayı hızlandırarak göl üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Van Gölü kapalı bir havza olduğundan, yağışların miktarı ve zamanı büyük önem taşıyor.

YAĞIŞLAR KIŞTAN İLKBAHARA KAYDI

Son yıllarda Van Gölü Havzası’nda yağışların mevsimsel değişime uğradığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, geçmişte sonbahar ve kış aylarında görülen yağışların, artık ilkbahara kaydığını belirtti. Eskiden kar şeklinde düşen yağışların artık daha çok yağmur olarak gerçekleştiğini ve bunun yer altı sularının beslenmesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

2025 YILINDA YAĞIŞLAR YETERSİZ KALDI

2025 yılının ilk üç ayında yağış miktarının son 45 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, mart ayının da yağış açısından beklentileri karşılamadığını söyledi. Önümüzdeki nisan ve mayıs aylarında beklenen yağışlar gerçekleşmezse Van Gölü’nde alan kaybının devam edeceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, 2024’teki yüksek yağışların gölde kısmi bir iyileşme sağladığını ancak bu yıl yağışların yetersiz olması durumunda gölün yeniden alan kaybedeceğini belirtti. Şu an için alan kaybının tam olarak hesaplanmadığını ancak binde 4 ila binde 5 oranında bir kayıp yaşandığını ifade etti.

Önümüzdeki aylarda yağışların gerçekleşmemesi durumunda, Van Gölü’nün kuraklık nedeniyle ciddi bir su kaybı yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA