Yapay Zeka Yarışı Kızışıyor, Google’dan Dev Yatırım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li teknoloji devi Google'ın, yapay zeka girişimi Claude Anthropic'e 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre Anthropic, Google'ın nakit olarak 10 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti.

Haberde, Alphabet bünyesindeki Google'ın, Anthropic'in performans hedeflerine ulaşması durumunda, 30 milyar dolar daha ek yatırım yapacağı ve Anthropic'in bilgi işlem kapasitesinde gerçekleşecek önemli bir genişlemeyi destekleyeceği kaydedildi.

YAZILIM ARACININ BAŞARISI ÜZERİNE

Anthropic'in bilgisayar yazılımı yapma sürecini hızlandıran bir yapay zeka aracı olan "Claude Code"un yakaladığı başarının etkisiyle fon toplama çalışmalarını hızlandırdığına işaret edilen haberde, girişimin bu hafta Amazon'dan 5 milyar dolarlık ek bir fon sağladığını ve zaman içinde 20 milyar dolarlık ilave yatırım opsiyonunu duyurduğu anımsatıldı.

Haberde ayrıca, Google Cloud'ın gelecek beş yıl boyunca Anthropic'e 5 gigavatlık bir bilgi işlem kapasitesi sağlayacağı, bunu birkaç gigavatlık ek kapasitenin daha takip edebileceği belirtildi. Bloomberg'in haberini doğrulayan Google, söz konusu yatırıma dair başka bir detay paylaşmadı.

Kaynak: AA