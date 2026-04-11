ABD’den Çığır Açacak Teknoloji: Şarj Derdi Tarihe mi Karışıyor?

ABD ordusuna bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), enerji teknolojilerinde oyunun kurallarını değiştirebilecek bir projeye yatırım yaptı. ABD merkezli Avalanche Energy, nükleer radyasyonu doğrudan elektriğe dönüştüren yeni nesil bataryalar geliştirmek için 5,2 milyon dolarlık sözleşme aldı.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, 'Rads to Watts' programı kapsamında yürütülen çalışmanın hedefi net: Küçük boyutta, yüksek güç üreten ve aylarca kesintisiz enerji sağlayabilen bir pil üretmek. Radyoaktif piller aslında yeni bir fikir değil. Ancak bugüne kadar bu sistemlerin en büyük sorunu düşük enerji üretim kapasitesiydi. Mevcut teknolojiler genellikle mikro seviyede enerji üretirken, DARPA bu sınırı aşmak istiyor.

HEDEF BÜYÜK

Yeni hedef, kilogram başına 10 watt’ın üzerinde güç üretebilen bir sistem geliştirmek. Bu gerçekleşirse birkaç kilogramlık bir batarya ile dizüstü bilgisayarların aylarca çalıştırılması mümkün hale gelebilir. Projede dikkat çeken bir diğer yenilikse 'alfavoltaik' teknoloji. Bu sistem, klasik yöntemlerden farklı olarak daha yüksek enerjili alfa parçacıklarını kullanarak elektrik üretmeyi amaçlıyor.

Uzmanlara göre bu tür bataryalar ilk etapta uzay görevleri ve askeri uygulamalarda kullanılacak. İnsan teması riskleri nedeniyle günlük kullanıma girmesi ise daha uzun vadede mümkün olabilir. Avalanche Energy’nin bu çalışması aynı zamanda daha büyük bir hedefin parçası: taşınabilir füzyon reaktörleri. Şirketin geliştirdiği konsept sistemlerin gelecekte uzak bölgelerden uzay görevlerine kadar geniş bir alanda enerji kaynağı olması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi