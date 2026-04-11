Kritik Fay Hattı Kırılmak Üzere! Bu 7 İl Risk Altında

Türkiye’de deprem riski taşıyan bölgelerle ilgili yeni uyarılar geldi. Uzmanlar, özellikle Yedisu fayı ve Bingöl çevresindeki sismik boşluğun dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Akbayram, son 50 yılda Kuzey Anadolu Fayı boyunca yaşanan depremlerin büyük bölümünün fayın önemli kesimlerini kırdığını, ancak iki kritik bölgenin riskini koruduğunu söyledi.

İŞTE O İKİ KRİTİK BÖLGE

Bu bölgelerden birinin Marmara çevresi, diğerinin ise Yedisu hattı olduğunu belirten Akbayram, "Bu iki bölgede tehlike yüksek" dedi. Akbayram ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından Doğu Anadolu Fayı üzerinde büyük bir kırılma yaşandığını, ancak Palu ile Bingöl arasındaki sismik boşluk olarak adlandırılan alanın hala enerji biriktirdiğini ifade etti. Bu bölgenin 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.

HANGİ İLLER ETKİLENİR?

Olası bir depremin merkez üssünün Yedisu olması durumunda, yaklaşık 100 ila 150 kilometrelik bir alanda Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Diyarbakır ve Bitlis’in etkilenebileceği belirtiliyor. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Erdem Bayrak ise bölgede sismik gerilimin arttığını ve potansiyel bir depremin işaretlerinin gözlemlendiğini ifade etti. Bayrak, erken uyarı sistemleri ve afet lojistiğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.