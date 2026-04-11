Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Macron’a 'Ateşkes' Mesajı: 'Sabotajlara İzin Verilmesin'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin gündeminde, Türkiye’nin arabuluculuğunda ilerleyen ABD-İran müzakereleri, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliği ve bölgedeki stratejik gelişmeler yer aldı.

'TÜRKİYE'NİN ÇABALARI MEYVESİNİ VERİYOR'

Görüşmede, ABD-İsrail-İran arasındaki savaşın durdurulmasına yönelik süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle koordineli şekilde yürüttüğü diplomatik çabaların ateşkes sürecinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye’nin bölgesel istikrar için sürece her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.

'SABOTAJ GİRİŞİMLERİNE İZİN VERİLMEMELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barışın sürdürülebilirliği için Lübnan ve Gazze'ye dikkat çekti.

Ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere karşı dikkatli olunması ve barışı tehdit edecek adımlara fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti. Gazze’deki barış planının ikinci aşamasının bir an önce başlatılmasının önemine değinen Erdoğan, bu konuda yakalanan diplomatik ivmenin korunması çağrısında bulundu.

HÜRMÜZ VE SURİYE MASADA

İki lider, küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki krizi de görüştü. Uluslararası hukuk temelinde "seyrüsefer serbestisinin" ivedilikle sağlanması gerektiği konusunda görüş birliğine varılırken, Suriye’deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler de etraflıca ele alındı.

Kaynak: AA