Akıl Sağlığı Raporu Çıktı: Fatma Nur Öğretmeni Öldüren Öğrencisine Rekor Hapis İstemi

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen Fatma Nur Çelik’i katleden ve 6 kişiyi yaralayan Furkan Samet Bakalım hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, 18 yaşından küçük sanığın "canavarca hisle" hareket ettiği vurgulanarak 126 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul Çekmeköy’de bir lisede dehşeti yaşatan 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım hakkında yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği saldırıda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu tescillendi.

'CANAVARCA HİSLE VE TASARLAYARAK KATLETTİ'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırının detayları kan dondurdu. Savcılık, tutuklu sanık Bakalım hakkında şu suçlamalarla ceza talep etti:

  • Öğretmen Fatma Nur Çelik için: "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme."
  • Yaralanan 6 kişi için: "Çocuğa karşı ve kamu görevlisine karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs."

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda 17 yaşındaki sanığın akıl sağlığının tam yerinde olduğu ve saldırıyı doğrudan "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiği net bir şekilde ifade edildi.

EĞİTİM CAMİASI YASA BOĞULMUŞTU

Olay günü okulda büyük panik yaşanmış, öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Zeynep Aybars ile 6 öğrenci bıçaklı saldırının hedefi olmuştu. Ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

126 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

