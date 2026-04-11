Artemis II Tarih Yazdı: Ay Mürettebatı Rekorlarla Dünya’ya Döndü

NASA'nın 50 yılı aşkın aradan sonra Ay’a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı olan Orion, 10 günlük görevini tamamlayarak Pasifik Okyanusu’na sorunsuz iniş yaptı. İnsanlı uzay uçuşlarında mesafe rekoru kıran mürettebatı tebrik eden ABD Başkanı Trump, "ABD Başkanı olarak bundan daha gururlu olamazdım. Bir sonraki adımı gerçekleştireceğiz" dedi.

İnsanlığın derin uzay keşfinde yeni bir dönem açan Artemis II misyonu, hedeflenen tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak sona erdi.

NASA'nın Orion kapsülü, dört kişilik mürettebatıyla birlikte 10 Nisan yerel saatiyle 20.07'de California açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Kapsülden botlar ve helikopterler yardımıyla tahliye edilen 4 astronot sağlık durumlarının "mükemmel" olduğu ve USS John P. Murtha gemisinde ilk tıbbi kontrollerden geçtikleri bildirildi.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

YARIM ASIRLIK REKOR KIRILDI

Komutan Reid Wiseman liderliğindeki ekip, görev süresince 252.756 mil (yaklaşık 407 bin kilometre) mesafeye ulaşarak, 1970 yılında Apollo 13 tarafından kırılan "insanlı bir uzay aracının Dünya'dan katettiği en uzak mesafe" rekorunu geride bıraktı.

Toplamda 1,1 milyon kilometreden fazla yol kateden astronotlar, Ay'ın daha önce insan gözüyle hiç görülmemiş kısımlarını görüntüleyerek bilim dünyasına paha biçilemez veriler sundu.

'ABD BAŞKANI OLARAK DAHA GURURLU OLAMAZDIM'

Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, operasyonu 'kusursuz' olarak nitelendirdi. Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm yolculuk olağanüstüydü, iniş kusursuzdu. ABD Başkanı olarak bundan daha gururlu olamazdım. Hepinizi yakında Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve ardından bir sonraki adımı (Artemis III) gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

NASA Ay Dünya Uzay
