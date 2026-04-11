İslamabad'daki Tarihi 'Barış' Zirvesi Bitti: Görüşmede Neler Konuşuldu?

ABD ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi topyekün savaşın eşiğine getiren çatışmaların ardından, diplomatik çözüm için tarihi bir adım atıldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geniş bir heyetle barış trafiğinin merkezi haline gelen İslamabad’a iniş yaptı.

TRUMP’IN 'A TAKIMI' SAHADA

İslamabad yakınlarındaki Nur Han Hava Üssü’ne üç ayrı uçakla ulaşan ABD heyetinde, stratejik isimlerin yer alması dikkat çekti. Heyette Vance’e, Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve kilit rollerdeki damadı Jared Kushner eşlik ediyor. İran tarafını ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüz yüze ve doğrudan görüşmelere başladığını doğruladı. Beyaz Saray tarafından basına yapılan açıklamada, "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor" ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, JD Vance ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün bir araya geldi. Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.

Görüşmede İran ve ABD heyetlerinin yapıcı görüşmelere bağlılığını öven Şerif, bugün yapılacak görüşmelerin bölgede kalıcı barış için kilometre taşı olmasını umduğunu dile getirdi. Şerif, ülkesinin bölgede sürdürülebilir barışa yönelik ilerleme kaydedilmesi konusunda her iki tarafa da destek vermeye devam etmeyi dört gözle beklediğini yineledi.

İran devlet televizyonu da İran müzakere heyeti ile Pakistan Başbakanı Şerif’in görüştüğünü duyurmuştu.

TARAFLAR MASADA

Tüm dünyanın takip ettiği zirveden ilk kare de paylaşıldı.

ZİRVE SONA ERDİ

Kritik görüşmeler sona erdi. Günlerce sürmesi beklenen temaslarda taraflar, Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar gibi başlıklarda uzlaşma arayışına girdi. İran basını, görüşmelerde tarafların ilk kez doğrudan yüz yüze temas kurduğunu ve bunun 1979 İslam Devrimi’nden bu yana en üst düzey diplomatik temaslardan biri olduğunu aktardı. Tarafların, ele alınan başlıklar üzerinden yazılı bir metin üzerinde çalıştığı belirtildi.

'KIRMIZI ÇİZGİLER İLETİLDİ'

İran heyeti görüşmelerde kırmızı çizgilerini ABD tarafına iletti. Tahran yönetimi; dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, Lübnan’da ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nda İran’ın denetiminin güvence altına alınmasını şart olarak masaya koydu. İran devlet medyası ayrıca, ABD’nin bazı ön şartlara sıcak yaklaştığını öne sürdü. Ancak Beyaz Saray cephesinden bu iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.

Görüşmelerde özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlık yaşandığı, tarafların birbirini 'aşırı talepler' ile suçladığı ifade edildi. Müzakerelerin ikinci aşamasının kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor. Taraflar, süreci yazılı metin üzerinden sürdürme konusunda mutabık kaldı.

DİPLOMASİ ZAFERİ

Bu noktaya gelinmesinde Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi belirleyici oldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "savaştaki hedeflerine ulaştıklarını" belirterek masada çözüm arayacaklarını bildirdi. Ancak İsrail, Washington ve Tahran arasındaki bu yakınlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını vurgulayarak kuzeydeki operasyonlarına devam ediyor.

Kaynak: AA