İsrail’den İran Bilançosu: 40 Günde 10 Bin 800 Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Washington ve Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkese kadar İran topraklarına düzenlenen hava operasyonlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

40 GÜNDE 11 BİNE YAKIN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 40 gün süren operasyonlar kapsamında İran’a ait 4 bin stratejik ve 6 bin 700 askeri bölgenin hedef alındığı iddia edildi. Onlarca savaş uçağının eş zamanlı görev aldığı saldırılarda, toplamda 10 bin 800’den fazla hava akını gerçekleştirildiği savunuldu.

MÜHİMMAT KULLANIMINDA REKOR ARTIŞ

Ordunun paylaştığı dikkat çekici bir diğer veri ise kullanılan mühimmat miktarı oldu. Saldırılarda 18 binin üzerinde mühimmat kullanıldığı belirtilirken, bu rakamın geçen yıl haziran ayındaki 12 günlük operasyonda kullanılan miktarın tam 5 katı olduğu vurgulandı.

GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle topyekün savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan’da geçici ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu. Trump’ın ateşkes için öne sürdüğü temel şartlar ise Hürmüz Boğazı’nın derhal trafiğe açılması, İran’dan gelen 10 maddelik teklif üzerinden müzakerelerin başlatılması, 2 haftalık geçici duraklama süreci idi.

LÜBNAN CEPHESİNDE SAVAŞ SÜRÜYOR

Öte yandan İran ile sağlanan geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi, bu uzlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını net bir dille ifade etti. 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in operasyonlarında, şimdiye kadar en az 1888 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA