Saldırıların Gölgesinde Ateşkes Hattı: Lübnan ve İsrail Masaya Oturuyor

İsrail'in ağır saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’da, ateşkes için kritik bir adım atıldı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, ABD arabuluculuğunda gerçekleşecek ilk müzakere toplantısının salı günü Washington’da yapılacağını duyurdu.

Lübnan ve İsrail arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla uluslararası diplomasi trafiği hız kazandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın girişimleri ve ABD yönetiminin arabuluculuğuyla, iki ülke temsilcileri ateşkes ve doğrudan müzakere takvimini belirlemek üzere masaya oturuyor.

KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın arabulucu olarak görevlendirildiği belirtildi.

Sürecin ilk somut adımı olarak, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa’nın da katılımıyla yüksek düzeyli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, tarafların salı günü Washington’da yüz yüze bir araya gelmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

GÜNDEM ATEŞKES VE MÜZAKERE TAKVİMİ

Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak ilk toplantının ana gündem maddeleri ise bölgede devam eden askeri operasyonların durdurulması ile ateşkes ilanı ve Lübnan ve İsrail arasındaki kalıcı barış için resmi müzakerelerin başlama tarihinin netleştirilmesi.

OPERASYONLAR SÜRERKEN...

İsrail yönetimi daha önce İran ile yapılan geçici ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını açıklamıştı. Washington’daki toplantıdan çıkacak kararların, Lübnan sınırındaki çatışmaların seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
