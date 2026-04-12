Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı

Üsküdar açıklarında gemiye çarpan tekne kısa sürede battı. Teknede bulunan 5 kişi ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Haydarpaşa Limanı açıklarında meydana gelen kazada bir tekne, demirli halde bulunan gemiye çarptıktan sonra kısa sürede battı. Olayda can kaybı yaşanmazken teknedeki 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

LİMANDAKİ GEMİYE ÇARPTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan tekne, limanda bağlı bulunan gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne hızla su almaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Su almaya devam eden tekne kısa süre içinde tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ordu'da Feci Kaza! Baba ile Kızı Öldü Ordu'da Feci Kaza! Baba ile Kızı Öldü
Bahçeli'den Tatlıses'e 'Geçmiş Olsun' Telefonu Bahçeli'den Tatlıses'e 'Geçmiş Olsun' Telefonu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı
Trump'tan İran Mesajı: 'Yoğun Pazarlık İçindeyiz' Trump'tan İran Mesajı
Kritik Fay Hattı Kırılmak Üzere! Bu 7 İl Risk Altında Kritik Fay Hattı Kırılmak Üzere! Bu 7 İl Risk Altında
İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı
CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı CHP'de Üst Düzey İstifa, CHP'li Başkan Görevi Bıraktı