Üsküdar'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! 5 Kişi Kurtarıldı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Haydarpaşa Limanı açıklarında meydana gelen kazada bir tekne, demirli halde bulunan gemiye çarptıktan sonra kısa sürede battı. Olayda can kaybı yaşanmazken teknedeki 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

LİMANDAKİ GEMİYE ÇARPTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Selimiye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan tekne, limanda bağlı bulunan gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan tekne hızla su almaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 5 kişi, ekiplerin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Su almaya devam eden tekne kısa süre içinde tamamen batarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA