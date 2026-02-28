Google ve OpenAI Çalışanlarından Pentagon’a Rest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

OpenAI ve Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yapay zeka modellerinin askeri amaçlarla kullanımına yönelik taleplerine karşı açık mektup yayımladı. "Bölünmeyeceğiz" başlıklı mektuba Google’dan 600’ün üzerinde, OpenAI’dan ise 90’dan fazla çalışan imza attı. Mektupta, Pentagon’un yapay zeka şirketi Anthropic’e Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokarak baskı yaptığı belirtildi. Şirketin modelini orduya sunmaya ve askeri ihtiyaçlara göre uyarlamaya zorlandığı, aksi takdirde 'tedarik zinciri riski' olarak etiketlenmekle tehdit edildiği ifade edildi.

NEDEN HEDEF ALINDI?

Çalışanlar, Anthropic’in modellerinin yurt içinde kitlesel gözetim amacıyla kullanılmaması ve insan denetimi olmadan otonom biçimde öldürme kapasitesine sahip sistemlerde yer almaması yönündeki 'kırmızı çizgilerine' bağlı kaldığı için hedef alındığını kaydetti. Pentagon’un, Anthropic’in reddettiği talepleri kabul etmeleri için Google ve OpenAI ile temas yürüttüğü de mektupta yer aldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 24 Şubat’ta Anthropic’e ültimatom verdiği, 27 Şubat’a kadar taleplerin kabul edilmemesi halinde şirketin hükümet sözleşmelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını söylediği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump da yaşanan gerilimin ardından federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının durdurulması talimatı vermişti. Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlık ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA