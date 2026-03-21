Yapay Zekayla Sahte Yıldız Oldu: 8 Milyon Dolarlık Vurgun

ABD’de bir kişi, yapay zekayla ürettiği binlerce şarkıyı botlar aracılığıyla dinleterek 8 milyon dolardan fazla kazanç sağladı. Soruşturma sonucunda suçunu kabul eden sanık, bu alanda ceza alan ilk isim oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de 54 yaşındaki Michael Smith, yapay zekayla ürettiği binlerce şarkıyı sahte dinlenmelerle popüler göstererek milyonlarca dolar kazandığı dolandırıcılık planında suçunu kabul etti. Dava, yapay zeka destekli müzik dolandırıcılığına ilişkin ilk mahkûmiyetlerden biri olarak kayıtlara geçti.

SİSTEMİ NASIL İŞLİYORDU?

Savcılığa göre Smith, gerçek dinleyiciler yerine bot hesaplardan oluşan bir ağ kurdu. Ürettiği şarkıları dijital müzik platformlarına yükleyen sanık, bu parçaları yine botlar aracılığıyla dinleterek telif gelirlerini kendi hesaplarına yönlendirdi.

Soruşturma dosyasında, Smith’in 52 bulut hesabı ve binin üzerinde bot kullanıcıdan oluşan bir sistem kurduğu, bu sayede günde yüz binlerce dinlenme elde ettiği belirtildi. Bu yöntemle yıllık milyon doları aşan gelir sağladığı, toplam kazancınsa 8 milyon doları geçtiği ifade edildi.

FBI DA DAHİL OLDU

Dolandırıcılık ağı, telif dağıtımını yöneten kurumların şüpheli dinlenmeleri fark etmesiyle ortaya çıkarıldı. 2024’te başlatılan soruşturmaya FBI da dahil oldu. Uzmanlara göre bu olay, yapay zeka ve otomasyonun müzik endüstrisinde nasıl kötüye kullanılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Streaming dolandırıcılığı nedeniyle her yıl milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığı tahmin edilirken, sahte dinlenmelerin sektörde giderek büyüyen bir sorun haline geldiği belirtiliyor.

Kaynak: Euronews

Etiketler
Yapay zeka
Son Güncelleme:
