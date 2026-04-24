Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kupada Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi eleyen Tümosan Konyaspor, Samsunspor'u eleyen Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u eleyen Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.
Final müsabakası ise, 24 Mayıs tarihinde TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: