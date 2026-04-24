Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Kupada Galatasaray'ı eleyen Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi eleyen Tümosan Konyaspor, Samsunspor'u eleyen Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u eleyen Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı final mücadeleleri 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleşecek.

Final müsabakası ise, 24 Mayıs tarihinde TFF tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş'tan Altın Madalya Güreşte Bir Altın Madalya Daha
Beşiktaş Yarı Finalde Beşiktaş Yarı Finalde
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Trump Duyurdu: İsrail-Lübnan Ateşkesi 3 Hafta Uzatıldı İsrail-Lübnan Ateşkesi Uzatıldı
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Açıkladı: Yeni Nesil Çetelere Savaş Açıldı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Açıkladı: Yeni Nesil Çetelere Savaş Açıldı
Gülistan Doku Dosyasında Kritik Detay: Şüpheli Araçta Plaka Oyunu Gülistan Doku Dosyasında Kritik Detay: Şüpheli Araçta Plaka Oyunu
AFAD Duyurdu: Ege ve Akdeniz'de Peş Peşe Depremler AFAD Duyurdu! Ege ve Akdeniz'de Peş Peşe Deprem