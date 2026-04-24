Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet; cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Ümraniye'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
KALAYCIOĞLU VE KADAYIFÇIOĞLU İÇİN MÜEBBET TALEBİ
TÜRKÜCÜ YILDIZHAN İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalacıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Kaynak: DHA