Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet; cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ümraniye'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

KALAYCIOĞLU VE KADAYIFÇIOĞLU İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapsi talep edildi.

TÜRKÜCÜ YILDIZHAN İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalacıoğlu'nun "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi talep edilirken, ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'na ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
