İsrail Konsolosluğu Saldırısındaki Kanlı Plan Ortaya Çıktı: Video Çekip İçerideki Rehineleri Öldürecektik

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıda yaralı olarak yakalanan saldırgan Onur Çelik'in ifadesi ortaya çıktı. IŞİD üyesi olmadığını öne süren Çelik, emniyet sorgusunda "Konsolosluğa girmeyi başarsaydım Filistin’de idam edilenler için video çekip içeridekileri rehin alacaktık. Video çekip rehineleri öldürecektik" ifadelerini kullandı.

İsrail’in İstanbul Konsolosluğu’na yönelik 7 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıda yaralı olarak yakalanan iki saldırgandan biri olan Onur Çelik’in ifadesi ortaya çıktı.

IŞİD ÜYESİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Konsolosluğa 7 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıda Yunus Emre Sarban ölü, Onur Çelik ve Ahmet İmrak ise yaralı olarak ele geçirildi.

Tedavisi tamamlanan Onur Çelik’in 14 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alındı. Çelik, ifadesinde, IŞİD üyesi olmadığını iddia etti.

'TÜRKİYE’Yİ KAFİR GÖRMEKTEYİM, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'

Çelik, Türkiye’yi kafir gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

“DEAŞ, Hizbuttahrir ve El Kaide’yi terör örgütü görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini benimsemiyorum. Türkiye’yi kafir görmekteyim. Oy kullanmam ve çocuklarımı okula göndermem.”

Çelik ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Her buluşmamızda İsrail’in Filistin’e yaptığı soykırımı konuşuyor, İsrail’e ders vermemiz gerektiğini düşünüyorduk. İsrail’in hapisteki insanları idam etme olayı son nokta oldu. Bu beni çok etkiliyordu. Eylemden 3-4 hafta önce rüyamda Ahmet-Murat İmrak ve Yunus Emre Sarban’la Filistin’de İsrail ile savaştığımı gördüm. Şehit olduğumuzu görmedim.”

SALDIRI ANINI ANLATTI

Saldırı günü yaşananları da ifadesinde anlatan Çelik, çatışan iki saldırgana “Önden ben gideceğim, arkamdan siz gelin” dediğini aktardı.

Çelik, ifadesini şu şekilde sürdürdü:

“Uzun namlulu tüfeği aldıktan sonra direkt servis otobüslerinin bulunduğu yerdeki şahıslara ‘Allahuekber’ diyerek ateş ettim. Servis aralarında üniformalı polisler vardı. Polislere doğru beş-altı el ateş ettim. Vurulan polis olup olmadığını bilmiyorum. Arkamdan gelen İmrak ve Sarban’ın da Allahuekber diye tekbir getirdiğini duydum. Yolun solundaki konsolosluğa ateş ederek koşmaya başladım. Dört-beş kere tüfekle ateş ettim. Kimseyi vurup vurmadığım hakkında bilgim yok."

'REHİNELERİ ÖLDÜRECEKTİK'

Çelik kan donduran planı ise, "Konsolosluğa girmeyi başarsaydım Filistin’de idam edilenler için video çekip içeridekileri rehin alacaktık. Video çekip rehineleri öldürecektik. Ancak çocuk ve yaşlıları öldürmeyecektik" ifadeleriyle dile getirdi.

Kaynak: HalkTV

