Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında o dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Akılalmaz İhanet İddiası: Resmi Nikahlı Eşinin Altınlarıyla Başkasına Düğün Yaptı Akılalmaz İhanet İddiası: Resmi Nikahlı Eşinin Altınlarıyla Başkasına Düğün Yaptı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza
Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor
Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı Halfeti Belediyesi'ne Operasyon! Eski Başkan Dahil 47 Gözaltı
Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu Türkiye Kupası'nda Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Trump Duyurdu: İsrail-Lübnan Ateşkesi 3 Hafta Uzatıldı İsrail-Lübnan Ateşkesi Uzatıldı
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde İstenen Cezalar Belli Oldu: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis Talebi