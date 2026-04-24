Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'Formula 1 Yeniden Türkiye'de'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katıldı. Tanıtım, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda yapılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Formula 1'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan tutkunları bulunuyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış, kovid döneminde 2 yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1'e ev sahipliği yaptık.

2027 yılından itibaren Formula 1'in yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında 5 dönem boyunca seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

İSTANBUL PARK YENİDEN TAKVİMDE YER ALACAK

2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor. Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek. Formula 1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığı, tribünlerde ise toplam 6,7 milyon seyirciyi ağırladığı belirtildi. Organizasyonun aynı yıl sosyal medyada 2,3 milyar erişim elde ettiği de kaydedildi.

SAATTE 320 KM HIZA İMKAN SAĞLIYOR

İstanbul Park'ın teknik özellikleri şu şekilde;

Pist uzunluğu: 5.338 m

Viraj sayısı: 14

En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)

Genişlik: 14.5–21.5 m

Yön: Saat yönünün tersi

Maksimum eğim: yüzde 8.145

Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s

Kaynak: AA