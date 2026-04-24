Ulaşım Sektöründe Deprem! Dev Otobüs Firması Sektörden Çekiliyor

Avrupa’da uygun fiyatlı seyahatin önemli aktörlerinden BlaBlaCar Bus, artan maliyetler ve kârlılık sorunları nedeniyle 2026 sonunda faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

DEV AĞ KAPANIYOR

Ekonomik otobüs yolculuğu modeliyle milyonlarca yolcuya ulaşan BlaBlaCar Bus, sektörden çekilme kararıyla gündeme geldi. Şirket, Avrupa genelindeki tüm otobüs seferlerini 2026 yılının sonu itibarıyla sonlandıracağını açıkladı. Bu karar, hem uygun fiyatlı ulaşım arayan yolcuları hem de iş ortaklarını doğrudan etkileyecek.

MALİYETLER KARARI BELİRLEDİ

Şirket yönetimi, alınan kararın temelinde artan operasyonel giderler ve hedeflenen kârlılığa ulaşılamaması olduğunu vurguladı. Özellikle yükselen akaryakıt fiyatlarının düşük maliyetli bilet politikasıyla birleşmesi, şirket üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı.

MİLYONLARCA YOLCUYA HİZMET VERİYORDU

İngiltere’den İspanya’ya, Almanya’dan İtalya’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren BlaBlaCar Bus, 15 ülkede 300’den fazla şehre ulaşan ağıyla dikkat çekiyordu. Şirketin yıllık yolcu sayısının yaklaşık 6 milyona ulaştığı belirtiliyor.

REKABET DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Pazarda sunduğu avantajlı fiyatlarla öne çıkan şirketin çekilmesiyle birlikte Avrupa otobüs taşımacılığı sektöründe rekabetin azalması bekleniyor. Özellikle Almanya merkezli FlixBus’ın bazı pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmesi öngörülüyor.

SEKTÖRDE BELİRSİZLİK ARTIYOR

Kararın sadece yolcuları değil, iş ortaklarını da etkileyeceği ifade ediliyor. BlaBlaCar Bus adına sefer düzenleyen çok sayıda taşımacı şirketin yaptığı yatırımların geleceği belirsizliğini koruyor. Ayrıca şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 40 kişinin de bu süreçten doğrudan etkileneceği bildirildi.

7 YILLIK SERÜVEN SONA ERİYOR

BlaBlaCar, 2019 yılında Fransız demiryolu şirketi SNCF’nin otobüs markası Ouibus’u satın alarak bu alana giriş yapmıştı. Ancak şirket, ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte yaklaşık yedi yıl süren bu faaliyetini sonlandırma kararı aldı.

Kaynak: Voyages d'affaires