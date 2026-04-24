Gülistan Doku Dosyasında Kritik Detay: Şüpheli Araçta Plaka Oyunu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreç kapsamında, olay günü kullanıldığı öne sürülen araç mercek altına alındı. Soruşturmanın bir bölümü Erzurum’da sürdürülürken, dosya çok yönlü olarak inceleniyor.

O GÜN KULLANILAN ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına giren Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün bir otomobille şehir içinde ve dışında hareket ettiği belirlendi. Aynı araçla gece saatlerinde farklı noktalarda dolaşıldığı da kayıtlara yansıdı.

ARAÇ EL DEĞİŞTİRMİŞ, İZLER GEÇMİŞTE ARANIYOR

Yapılan incelemelerde söz konusu aracın yıllar içinde satıldığı, ancak aynı marka, model ve renkte başka bir araç alındığı ve eski plakanın yeni araçta kullanılmaya devam ettiği tespit edildi. Yetkililer, satılan araca ulaşarak mevcut sahibinin onayıyla inceleme sürecini başlattı.

Araç, detaylı kriminal analiz yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Uzman ekipler, olayın gerçekleştiği tarihte araçta herhangi bir iz kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

DNA VE İZ ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun söz konusu araca binmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu doğrultuda araçta DNA ve diğer fiziki bulguların tespiti için incelemeler devam ediyor.

İKİ AYRI KOLDAN İLERLİYOR

Dosya, hem Tunceli hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından farklı yönleriyle ele alınıyor. Soruşturmanın “cinayet” şüphesi çerçevesinde genişletildiği ve yeni bulguların titizlikle değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet