'Hiç Silahım Olmadı' Diyen Mustafa Türkay Sonel’in Arşivinden Çıkan Kritik Delil

Gülistan Doku soruşturması, yeni atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun kurduğu özel ekiple derinleşiyor. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ve binlerce saatlik ek kamera kaydının incelenmesiyle "cinayet" şüphesi somutlaştı. Aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu ve hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen yetkililerin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADE VE FOTOĞRAF ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri, "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in savcılık ifadesi oldu. Sonel, ifadesinde "Bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım, sadece boncuk atan airsoft tüfeklere merakım var" diyerek kendini savundu.

Mustafa Türkay Sonel

KAMUFLAJ VE TABANCALI

Ancak soruşturma dosyasına giren yeni bir fotoğraf, bu ifadeyi tartışmaya açtı. Bir kurum ziyareti sırasında çekildiği öne sürülen fotoğrafta, Sonel’in askeri kamuflaj giydiği ve üzerinde bir tabanca taşıdığı açıkça görülüyor.

KİM, HANGİ SUÇTAN TUTUKLANDI?

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen operasyon kapsamında:

Mustafa Türkay Sonel ve Erdoğan Elaldı: "Kasten öldürme" suçundan tutuklandılar.

Tuncay Sonel (Dönemin Valisi): "Suç delillerini yok etme, gizleme ve resmi belgeyi bozma" suçlarından tutuklandı.

Zeinal Abakarov ve Ailesi: "Suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Çağdaş Özdemir (Dönemin İl Sağlık Müdürü): Hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla "Resmi belgeyi yok etmekten" tutuklandı.

700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ İZLENİYOR

Öte yandan Gülistan Doku’nun son izlerini süren özel ekip, kentin dört bir yanından toplanan 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceliyor. Firari bir şüpheli için kırmızı bülten süreci devam ederken, ortaya çıkan yeni kanıtların davanın seyrini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA