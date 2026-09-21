Yapay Zeka Dünyayı Yok Edecek İddialarına Nvidia'dan Yanıt: '2030 Dünyanın Sonu Olmayacak'

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın 2030 yılına kadar insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. Bu tür iddiaları 'kıyamet senaryosu' olarak niteleyen Huang, yapay zekanın dünyayı yok etme ihtimalinin yüzde sıfır olduğunu vurguladı.

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Yapay Zeka Dünyayı Yok Edecek İddialarına Nvidia'dan Yanıt: '2030 Dünyanın Sonu Olmayacak'
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Yapay zeka teknolojilerinin küresel çapta yaygınlaşmasıyla birlikte "İnsanlığın sonu mu geliyor?" tartışmaları büyürken, sektörün en güçlü aktörlerinden Nvidia cephesinden kritik bir açıklama geldi.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, CBS News'e verdiği röportajda, bazı yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin 2030'a kadar insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki değerlendirmelerine ilişkin, "2030, dünyanın sonu olmayacak. Bunun dünyanın sonu olma ihtimali yüzde 0" ifadelerini kullandı.

Bu tür söylemleri "kıyamet senaryoları" olarak nitelendiren Huang, bu tahminlerin "bilime dayanmadığını" belirterek söz konusu uyarıları reddetti.

'MEVCUT DENETİMLER YETERLİ'

Huang, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki denetimlerin artırılmasına yönelik çağrılara ilişkin yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmadığını ve ABD'deki mevcut önlemlerin yeterli olduğunu savundu. ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetine de değinen Huang, Amerikan teknolojilerinin Çin'e satışına yönelik yasaklara karşı olduğunu söyledi.

Huang, veri merkezlerinin yaygınlaşmasına ilişkin kamuoyundaki tepkiler konusunda ise "Daha erken gelip sizinle konuşmadığımız için üzgünüz" şeklinde yanıt verdi.

İSTİFA EDEN ARAŞTIRMACININ UYARILARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

OpenAI ve Anthropic'te son 3 yıldır araştırmacı olarak çalışan Jacob Coxon, iki şirketin de yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını savunarak Anthropic'ten istifa etmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri için kontrolsüz yarış içinde olduklarını ileri süren Coxon, bu sistemlerin yakın gelecekte "her şeyi hackleyebilecek" insanüstü sistemlere dönüşebileceğini savunmuştu. Coxon, ayrıca yapay zeka modellerini geliştiren bazı sektör çalışanlarının bu sistemlerin 10 yıl içinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi şekilde inandıklarını öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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