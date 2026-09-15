Obama’dan Hükümetlere Yapay Zeka Çağrısı! 'Somut Düzenlemeler ve Yasalar Hazırlanmalı'

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine karşı hükümetlere somut düzenlemeler ve yasalar hazırlama çağrısında bulundu. Yapay zekanın gelişiminin tamamen durdurulamayacağını belirten Obama, teknolojinin nasıl geliştirileceği ve kullanılacağının ortak şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

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Obama’dan Hükümetlere Yapay Zeka Çağrısı! 'Somut Düzenlemeler ve Yasalar Hazırlanmalı'
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Eski ABD Başkanı Barack Obama, yapay zekanın hızla gelişmesine karşı hükümetlerin daha somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Obama, yapay zekanın güvenlik, istihdam ve çocuklar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek bu alanlarda yeni düzenlemeler ve yasalar hazırlanması çağrısında bulundu. Yapay zekanın gelişiminin tamamen durdurulamayacağını belirten Obama, teknolojinin gelecekte nasıl geliştirileceği ve kullanılacağının toplumlar tarafından birlikte şekillendirilebileceğini ifade etti.

Obama’dan Hükümetlere Yapay Zeka Çağrısı! 'Somut Düzenlemeler ve Yasalar Hazırlanmalı' - Resim : 1

'GELİŞİMİNİ VE KULLANIMINI BİRLİKTE BELİRLEYEBİLİRİZ'

Obama, yapay zeka alanında öncü araştırma şirketlerinin yöneticilerinin teknolojinin geliştirilme hızının yavaşlatılması gerektiği konusunda fikir birliğine varmasının kendisini umutlandırdığını söyledi. Obama, “Yapay zekanın gelişimini ve kullanımının nasıl olacağını birlikte belirleyebiliriz” ifadelerini kullanarak, teknolojinin geleceğine ilişkin kararların yalnızca şirketler tarafından değil, kamuoyundaki tartışmalarla da şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

'KAMUSAL TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE OLMALI'

Yapay zekanın nasıl geliştirileceği ve toplum üzerindeki etkilerinin nasıl yönetileceği konusunun kamusal tartışmaların merkezine alınması gerektiğini belirten Obama, bu konuda giderek artan farkındalığın kendisini daha da umutlandırdığını söyledi. Obama, "Bu güçlü yeni teknolojinin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunun kamusal tartışmalarımızın merkezinde yer alması gerektiğine dair giderek artan farkındalık" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
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