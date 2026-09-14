Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Mekke Anlaşması Mesajı: 'Güzel Gelişmeler Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da "Gençlik Buluşmaları" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal Yürüyüşü bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız hemen arkamızda istiklalden istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma Vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu Gemisi.

'TÜRKİYE'Yİ SELAMETE ULAŞTIRMAYI BAŞARDIK'

* Allah'a hamdolsun. Bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık. Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.

* Türkiye'yi ayağa kaldıracak nesilleri heba etmekte hiçbir sınır tanımadılar. Bakınız sevgili gençler, dün 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümüydü. O karanlık günlerde gençler işkence gördüler. Samsunlu gençler de vardı bu işkence görenlerin içinde. İdam sehpalarında infaz edildiler. Yüzbinlerce gencin hayatı zindan edildi, geleceği ellerinden alındı. Anneler, babalar gözü gibi bakıp büyüttükleri, yıllar yılı üzerine titredikleri kınalı kuzularını vesayetçilere kurban verdi. Bizim tüm gayemiz işte bu kötü günlerin bir daha yaşanmamasıdır. O yüzden gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, istişare ediyoruz. Sizlerin fikirleri, talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda kendimizi güncelliyoruz. Gençleri sömürülecek bir oy deposu olarak görenler şahsi ikballeri için gençleri aparat olarak kullananlar bundan rahatsızlık duyuyor. Varsın olsunlar. Biz onlara hiçbir zaman aldırmadık, bundan sonra da aldırmayacağız. Gençlerle kucaklaşmaya, gençlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum.

'TERÖR DİYE BİR ŞEY KALMADI'

* Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar. Buralarda rahatlıkla bütün o otlaklarda ellerindeki küçükbaş, büyükbaş bunları otlatabiliyorlar. Ve bunları otlatırken de huzur içindeler. Bunlar bizi tabii ki çok çok rahatlatıyor. Oradan geçiyorum ben bölgeye. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.

* Dünya 5'ten büyüktür' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Bununla da kalmadık. Bir şey daha söyledik. Neydi o? Daha adil bir dünya mümkün. Şimdi daha adil bir dünya mümkün. Nasıl mümkün? İşte şu anda Hürmüz Boğazı'nda olanları takip ediyoruz değil mi? Sadece Hürmüz Boğazı'nda olanlar değil, bakıyorsunuz Körfez'de birçok yerde ciddi manada sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların darboğaz ettiği yerler nereler? İslam dünyası. Ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu, koyuyor ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Unutmayın, biz Riyad'daki, Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik, bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.