Türkiye’de Apple TV Dönemi Başlıyor: iCloud+ Abonelerine Tamamen Ücretsiz Olacak

Teknoloji devi Apple, dijital yayın platformu Apple TV ve oyun servisi Apple Arcade’i Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunacağını açıkladı. Eylül sonuna kadar başlayacak yeni dönemde, mevcut ve yeni iCloud+ aboneleri bu iki dev servise ek ücret ödemeden erişebilecek.

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Türkiye’de Apple TV Dönemi Başlıyor: iCloud+ Abonelerine Tamamen Ücretsiz Olacak
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Dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden Apple, Türkiye’deki kullanıcıları heyecanlandıracak tarihi bir karara imza attı. Şirket, bugüne kadar Türkiye'de doğrudan erişime kapalı olan dijital yayın platformu Apple TV’yi resmi olarak ülkeye getiriyor. Üstelik bu büyük adım, ezber bozan bir abonelik modeliyle hayata geçiyor. Türkiye'deki iCloud+ aboneleri, hiçbir ek ücret ödemeden Apple TV dünyasına adım atabilecek.

3 DEV SERVİS TEK BİR PAKETTE BİRLEŞTİ

Apple Servisler ve Sağlıktan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’nun yaptığı açıklamaya göre; Apple TV, Apple Arcade ve iCloud+ servisleri tek bir abonelik çatısı altında birleşiyor. Kullanıcılar bir yandan kişisel verilerini, fotoğraflarını ve belgelerini güvenle yedeklerken; diğer yandan Apple TV'deki ödüllü yapımları izleyebilecek ve Apple Arcade kütüphanesindeki yüzlerce oyunu deneyimleyebilecek.

Üstelik "Aile İçi Paylaşım" özelliği sayesinde bu abonelik, ailedeki 5 kişiyle daha ortaklaşa kullanılabilecek.

TED LASSO VE FOOTBALL MANAGER 26 MÜJDESİ

Apple TV’nin gelişiyle birlikte, tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve Emmy ödülleri kazanan Ted Lasso ve The Studio gibi fenomen diziler ilk kez yasal olarak Türk izleyicisiyle buluşacak. Eğlenceyi katlayan Apple Arcade tarafında ise 200'den fazla popüler oyun yer alıyor.

Türk kullanıcılar abonelik kapsamında; Football Manager 2026 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition, Madden NFL 27 Arcade Edition ve Hello Kitty Island Adventure gibi dev yapımlara sınırsız ve reklamsız olarak erişebilecek.

FİYATLAR 49,99 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple, bu tarihi adımla birlikte Türkiye pazarındaki stratejisini de tamamen değiştirdi. Artık Apple TV veya Apple Arcade için ayrı ayrı abonelik satılmayacak. Bu servislere daha önce tekil olarak abone olan kullanıcılar, otomatik olarak iCloud+ sistemine dahil edilecek. Türkiye’de 50 GB depolama alanı sunan en temel iCloud+ planının fiyatı aylık 49,99 TL olarak belirlendi.

Kullanıcılar ayrıca bu abonelikle birlikte Apple Music Select istasyonlarına da erişim hakkı kazanacak. Dijital ekosistemi tamamen değiştirecek bu paket, eylül ayı sonuna kadar Hindistan, Suudi Arabistan ve Singapur ile birlikte Türkiye'de de tamamen aktif hale gelecek.

Kaynak: Gazete Oksijen

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