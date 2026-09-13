NASA'nın Chandra Uzay Teleskobundan İlginç Keşif

NASA'ya ait Chandra uzay teleskobu, daha önce hiç rastlanmayan ve zayıf X-ışınları yayarken yüksek miktarda morötesi ışık saçan yeni bir kompakt ikili yıldız türü keşfetti.

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NASA'nın Chandra Uzay Teleskobundan İlginç Keşif
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NASA'nın Chandra X-Işını Gözlemevi, 6 farklı galakside düşük enerjili X-ışını yayan 84 şüpheli nesne saptadı. Araştırma ekibi, ölü yıldız kalıntıları olan kara delik, nötron yıldızı veya beyaz cücelerden oluşan bu yapıları 'aşırı yumuşak X-ışını kaynakları' olarak adlandırdı.

NORMAL DIŞI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Normalde yıldızlardan gaz çeken kompakt sistemlerin yüksek enerjili güçlü X-ışınları yayması beklenirken, bu cisimlerin büyük oranda morötesi ışıma yaptığı kaydedildi.

‘YILDIZ OLUŞUMU VE SÜPERNOVA GİZEMİNİ ÇÖZEBİLİR’

Alabama Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Mustafa Muhibullah, daha önce benzer bir nesne grubuyla karşılaşmadıklarını belirterek, bu kaynakların evrendeki iki temel soruyu aydınlatabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, yayılan yoğun morötesi ışığın hem yıldızlararası gazların nasıl iyonlaştığını ve yıldız oluşum süreçlerini nasıl etkilediğini açıklayabileceğini, hem de evrenin genişlemesini ölçmede kullanılan ‘Ia’ tipi süpernova süpernova patlamalarının tam olarak nasıl tetiklendiğine dair kritik ipuçları sağlayabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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