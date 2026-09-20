Çin'den Gökyüzünde Gövde Gösterisi! Dokuz Uydu Birden Uzaya Gönderildi

Çin'den gökyüzünde gövde gösterisi geldi. Yapılan açıklamada ‘Lijian-1’ roketiyle 9 uyduyu uzaya gönderildiği duyuruldu.

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Çin'den Gökyüzünde Gövde Gösterisi! Dokuz Uydu Birden Uzaya Gönderildi
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Çin, aralarında ‘Qinling-1’ ve ‘Qinling-2’nin de bulunduğu 9 uyduyu ‘Lijian-1 Y18’ taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı.

DOKUZ ROKETİN TAMAMI SORUNSUZ ŞEKİLDE YERLEŞTİ

Fırlatma işlemi, bugün yerel saatle 12.03’te Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi’nden gerçekleştirildi. Fırlatılan uyduların tamamının planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi. Fırlatma misyonu, ‘Lijian-1’ serisi taşıyıcı roketlerin 16'ncı uçuş görevi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

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