WhatsApp Kullanıcıları Tehlikede mi? Eski Güvenlik Şefinden Şok Dava

WhatsApp’ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, milyarlarca kullanıcının güvenliğini tehlikeye atan açıkların kapatılmadığını öne sürerek Meta’ya dava açtı. Baig, kullanıcı verilerine binlerce çalışanın erişebildiğini ve şirketin siber saldırılarla yeterince mücadele etmediğini iddia etti.

WhatsApp Kullanıcıları Tehlikede mi? Eski Güvenlik Şefinden Şok Dava
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli Meta şirketinin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcısını riske atan güvenlik ve gizlilik açıklarının yetkililerce dikkate alınmadığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

WhatsApp Kullanıcıları Tehlikede mi? Eski Güvenlik Şefinden Şok Dava - Resim : 1

ŞOK İDDİALAR

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, siber güvenlik endişeleri nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Meta'ya yönelik bazı iddialarla mahkemeye başvurdu. Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

HASSAS VERİLER RİSK ALTINDA MI?

Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

WhatsApp Kullanıcıları Tehlikede mi? Eski Güvenlik Şefinden Şok Dava - Resim : 2

'UYARDIM, İŞTEN ÇIKARILDIM'

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

Bir Meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde nitelendirerek reddetti.

WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler GörebilecekWhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler GörebilecekGüncel
Rusya’dan Yeni Hamle! WhatsApp Yerine Yeni Uygulama: Kullanmak Zorunlu, Tüm Telefonlara Yüklü GelecekRusya’dan Yeni Hamle! WhatsApp Yerine Yeni Uygulama: Kullanmak Zorunlu, Tüm Telefonlara Yüklü GelecekDünya

Kaynak: AA

Etiketler
WhatsApp Mark Zuckerberg
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu! Süper Lig Tarihine Geçecek: İmza İçin Türkiye’ye Geliyor Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Belli Oldu
Yıllardır Yasaklı Madde Çığır Açabilir... Anksiyete Tarihe mi Karışacak? Yıllardır Yasaklı Madde Anksiyetede Çığır açabilir!
Trabzon’da Kapılar Kapanınca Uğurcan Çakır’ın İmdadına Giresun Yetişti Trabzon'dan Veto Yiyince İmdadına Giresun Yetişti
Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı, Gezegen Tamamen Sıvı Değil Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem! Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin! Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne? Deniz Yavuzyılmaz Gerçek Gündem'e Konuştu CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne?