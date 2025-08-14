Rusya’dan Yeni Hamle! WhatsApp Yerine Yeni Uygulama: Kullanmak Zorunlu, Tüm Telefonlara Yüklü Gelecek

Rusya, Telegram ve WhatsApp’ı güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi. Hükümet, yerini alması için devlet denetimli “MAX” uygulamasını devreye soktu. MAX, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü gelecek ve gerekli durumlarda kullanıcı verileri yetkililere verilecek.

Rusya’dan Yeni Hamle! WhatsApp Yerine Yeni Uygulama: Kullanmak Zorunlu, Tüm Telefonlara Yüklü Gelecek
Rusya’nın medya ve internet denetim kurumu Roskomnadzor, Telegram ve WhatsApp’ın dolandırıcılık, para sızdırma, sabotaj ve terör faaliyetlerinde Rus vatandaşlarını hedef alan başlıca sesli iletişim kanalları haline geldiğini açıkladı. Kurum, güvenlik birimleri ve vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine yaptığı değerlendirmede, platform sahiplerinin önleyici tedbir taleplerini dikkate almadığını da öne sürdü.

Son günlerde Rus kullanıcılar, her iki uygulamada da aramaların bağlanmaması veya sesin iletilmemesi gibi sorunlar yaşandığını bildiriyor. Temmuz verilerine göre WhatsApp, 96 milyondan fazla aylık kullanıcıyla ülkede en popüler platform konumunda; Telegram ise 89 milyondan fazla kullanıcıyla ikinci sırada yer alıyor.

'MAX' UYGULAMASI GELİYOR

Hükümet, WhatsApp’ın yerine geçmesi amacıyla VK tarafından geliştirilen ve devlet denetiminin yüksek olacağı belirtilen “MAX” adlı ulusal mesajlaşma uygulamasını tanıttı. Temmuz itibarıyla 2 milyondan fazla kayıt alan MAX’ın, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelmesi zorunlu olacak. Ayrıca talep edilmesi halinde kullanıcı verilerinin yetkililerle paylaşılacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Rusya WhatsApp Telegram
