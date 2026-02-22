Kanserin Şifresi Kedilerde mi? İşte Çarpıcı Bulgular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni bir araştırma, kanserin kedilerde ve insanlarda benzer genetik mekanizmalarla ilerlediğini ortaya koydu. Bulgular, bir türde elde edilen bilgilerin diğerine de tedavi açısından ışık tutabileceğini gösteriyor. Euronews Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar, yedi ülkeden yaklaşık 500 ev kedisinin doku örneklerinden elde edilen DNA’yı analiz etti. Çalışmada insan kanseriyle ilişkili yaklaşık 1000 gen ile 13 farklı kedi kanseri türü karşılaştırıldı.

ÖNEMLİ BULGULAR

Çalışmanın ortak yazarlarından Wellcome Sanger Institute araştırmacısı Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomiklerini karşılaştırmanın hastalığın nedenlerini anlamada önemli olduğunu belirtti. Araştırma kapsamında toplam 31 sürücü gen tespit edildi. En sık mutasyona uğrayan gen ise hem kedilerde hem insanlarda benzer oranlarda görülen TP53 oldu. Kedilerde tümörlerin yüzde 33’ünde, insanlarda ise yaklaşık yüzde 34’ünde bu mutasyona rastlandı. TP53’teki değişiklikler, hücrelerin tümör baskılayıcı mekanizmasını devre dışı bırakarak kanser gelişimini hızlandırabiliyor.

BENZERLİK ÖZELLİKLE MEME KANSERLERİNDE

Çalışma, özellikle meme kanseri alanında önemli benzerlikler ortaya koydu. Meme karsinomu dişi kedilerde en sık görülen kanser türlerinden biri olurken, meme kanseri kadınlarda en yaygın kanser olarak öne çıkıyor. Meme karsinomunda en sık değişime uğrayan sürücü genin FBXW7 olduğu belirlendi. Bu gen, kedi tümörlerinin yüzde 50’sinden fazlasında mutasyona uğramış durumda. İnsanlarda ise aynı gen değişikliğinin daha kötü bir hastalık seyriyle ilişkili olduğu biliniyor.

TEDAVİDE YENİ UMUT

Çalışmanın yazarlarından University of Bern bünyesindeki Prof. Sven Rottenberg, geniş doku seti sayesinde tümör tiplerinde ilaç yanıtlarının daha kapsamlı değerlendirilebildiğini söyledi. Elde edilen verilerin, hem veteriner onkolojisi hem de insan kanseri araştırmaları için yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi