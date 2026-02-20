Bilim Dünyasında Heyecan Yaratan Araştırma: Kediler Kanser Tedavisinde Umut Işığı Oldu

Bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir araştırma, evcil kedilerdeki kanser vakalarının genetik şifrelerinin insanlarla büyük benzerlikler taşıdığını ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan çalışma, hem veterinerlik hem de insan tıbbı için kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Son Güncelleme:
Bilim Dünyasında Heyecan Yaratan Araştırma: Kediler Kanser Tedavisinde Umut Işığı Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere merkezli Wellcome Sanger Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Ontario, Bern ve Cornell üniversitelerinden bazı uzmanlar bir araştırma gerçekleştirdi.

Beş farklı ülkeden yaklaşık 500 evcil kediden alınan 13 farklı kanser türünü analiz eden uzmanlar, hayvanların sahipleriyle aynı çevresel kanser risklerinden bazılarına maruz kaldığını, bunun da hastalığın bazı nedenlerinin en azından kısmen ortak olabileceği anlamına geldiğine işaret etti.

İNSANLARLA BÜYÜK BENZERLİK TAŞIYOR

Araştırma kapsamında kedilerde kanser oluşumuna yol açan genetik değişiklikler keşfedilirken, bunların insanlarda görülenlerle benzerlikler taşıdığı vurgulandı. Buna örnek olarak, kediler ve insanların meme kanserleri arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çekildi.

Wellcome Sanger Enstitüsünden araştırmanın ortak yazarı Bailey Francis, farklı türlerdeki kanser genomiklerini karşılaştırarak, kansere neyin neden olduğunu daha iyi anladıklarını belirtti.

KANSER ARAŞTIRMALARINDA YENİ UMUT

Francis, "En önemli bulgularımızdan biri, kedi kanserindeki genetik değişikliklerin insanlarda ve köpeklerde görülen bazı değişikliklere benzer olmasıydı" ifadesini kullandı.

Ayrıca Francis, bu keşiflerin veterinerlik alanındaki uzmanların yanı sıra insanlarda kanser üzerine çalışanlara da yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kanser Kedi
Son Güncelleme:
Gökbilimciler Hayrete Düştü: Tersine Sıralı Gezegen Sistemi Keşfedildi Gökbilimciler Hayrete Düştü! Türünün İlk Örneği
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Dünya Tehlikede' Diyerek Ayrıldılar! Yapay Zeka Şirketlerinde Büyük Kopuş Yapay Zeka Şirketlerinde Büyük Kopuş
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Kritik Atamalar Adalet ve İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Yeni Atamalar