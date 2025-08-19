İlk Robot Rahim Tanıtıldı, Teknoloji Dünyası Karıştı! İnsan Bebekler Dünyaya Getirecekler

Çin merkezli Kaiwa Technology, insan bebeklerini dokuz ay boyunca taşıyabilecek ilk robot prototipini tanıttı. Yapay rahim teknolojisinin 'olgun seviyeye' ulaştığı belirtilirken, sistemin gelecek yıl satışa çıkabileceği açıklandı. Ancak teknoloji, etik ve yasal tartışmaları da beraberinde getirdi.

Son Güncelleme:
İlk Robot Rahim Tanıtıldı, Teknoloji Dünyası Karıştı! İnsan Bebekler Dünyaya Getirecekler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin merkezli Kaiwa Technology şirketinin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, insan bebeklerini dokuz ay boyunca taşıyıp doğurabilecek ilk robot prototipini geliştirdiklerini duyurdu. Zhang, yapay rahim teknolojisinin artık 'olgun bir seviyeye' ulaştığını belirterek, sistemin robotun karnına entegre edilerek insan-robot etkileşimiyle hamilelik sürecinin başlatılabileceğini açıkladı.

İlk Robot Rahim Tanıtıldı, Teknoloji Dünyası Karıştı! İnsan Bebekler Dünyaya Getirecekler - Resim : 1

YAPAY RAHİMDE BEBEK BÜYÜYECEK

Yeni sistemde, robotun içerisindeki yapay rahimde bebek tüpten sağlanan besinlerle ve özel olarak hazırlanmış yapay amniyotik sıvıda büyümeye devam edecek. Dokuz aylık sürecin sonunda, canlı bir bebeğin bu yöntemle dünyaya gelebileceği ifade ediliyor. Şirket yetkilileri, robot prototipin gelecek yıl satışa sunulabileceğini açıklarken, tahmini fiyatı 100 bin yuan (yaklaşık 570 bin Türk Lirası) olarak duyurdu. Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenme sürecinin nasıl gerçekleşeceği konusunda henüz detay paylaşılmadı.

ETİK TARTIŞMALARI BAŞLADI

Teknoloji, beraberinde yoğun etik tartışmaları da getirdi. Dr. Zhang, geçmişte bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içinde yaşatmayı başardığını hatırlatarak bu gelişmenin yeni bir adım olduğunu söyledi. Ancak bu kez biyolojik süreçlerin yerine robotik sistemlerin kullanılması, eleştirilerin odağı oldu.

İlk Robot Rahim Tanıtıldı, Teknoloji Dünyası Karıştı! İnsan Bebekler Dünyaya Getirecekler - Resim : 2

Zhang, Çin’de kısırlık oranının giderek arttığını vurgulayarak yapay rahimlerin bu soruna çözüm olabileceğini savundu. Ayrıca Guangdong eyaletindeki yetkililerle yasal ve politik düzenlemeler üzerine görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Teknoloji İnsanlığı Bir Kez Daha Yendi! Yapay Zeka Güzeli 76 Yaşındaki Adamın Sonunu Getirdi, Korkunç ÖlümTeknoloji İnsanlığı Bir Kez Daha Yendi! Yapay Zeka Güzeli 76 Yaşındaki Adamın Sonunu Getirdi, Korkunç ÖlümGözden Kaçmasın
Yapay Zeka ile Terapi Patlaması: Gençler Ona Sığınıyor Ama Görünmeyen Tehlike KapıdaYapay Zeka ile Terapi Patlaması: Gençler Ona Sığınıyor Ama Görünmeyen Tehlike KapıdaYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
hamile robot
Son Güncelleme:
Yeni Keşif Çığır Açabilir: Kediler Alzheimer’ı Çözecek mi? Yeni Keşif... Kediler Alzheimer’ı Çözecek mi?
Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi
ALKÜ'lü Deprem Uzmanı O İlimizi İşaret Edip Uyardı: 'Büyük Deprem Bekleniyor, Acilen Zemin Büyütmelerinin Belirlenmesi Gerekli' Deprem Uzmanı O İlimizi İşaret Edip Uyardı
Konkordato Talebi Reddedilmişti… 40 Yıllık Meşhur Tatlıcı İflas Bayrağını Çekti! Yüzlerce Çalışan İşsiz Kalacak 40 Yıllık Meşhur Tatlıcı İflas Bayrağını Çekti! Y
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı