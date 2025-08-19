İlk Robot Rahim Tanıtıldı, Teknoloji Dünyası Karıştı! İnsan Bebekler Dünyaya Getirecekler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin merkezli Kaiwa Technology şirketinin kurucusu Dr. Zhang Qifeng, insan bebeklerini dokuz ay boyunca taşıyıp doğurabilecek ilk robot prototipini geliştirdiklerini duyurdu. Zhang, yapay rahim teknolojisinin artık 'olgun bir seviyeye' ulaştığını belirterek, sistemin robotun karnına entegre edilerek insan-robot etkileşimiyle hamilelik sürecinin başlatılabileceğini açıkladı.

YAPAY RAHİMDE BEBEK BÜYÜYECEK

Yeni sistemde, robotun içerisindeki yapay rahimde bebek tüpten sağlanan besinlerle ve özel olarak hazırlanmış yapay amniyotik sıvıda büyümeye devam edecek. Dokuz aylık sürecin sonunda, canlı bir bebeğin bu yöntemle dünyaya gelebileceği ifade ediliyor. Şirket yetkilileri, robot prototipin gelecek yıl satışa sunulabileceğini açıklarken, tahmini fiyatı 100 bin yuan (yaklaşık 570 bin Türk Lirası) olarak duyurdu. Ancak embriyonun yapay rahme nasıl yerleştirileceği ve döllenme sürecinin nasıl gerçekleşeceği konusunda henüz detay paylaşılmadı.

ETİK TARTIŞMALARI BAŞLADI

Teknoloji, beraberinde yoğun etik tartışmaları da getirdi. Dr. Zhang, geçmişte bilim insanlarının prematüre kuzuları “biyotorba” içinde yaşatmayı başardığını hatırlatarak bu gelişmenin yeni bir adım olduğunu söyledi. Ancak bu kez biyolojik süreçlerin yerine robotik sistemlerin kullanılması, eleştirilerin odağı oldu.

Zhang, Çin’de kısırlık oranının giderek arttığını vurgulayarak yapay rahimlerin bu soruna çözüm olabileceğini savundu. Ayrıca Guangdong eyaletindeki yetkililerle yasal ve politik düzenlemeler üzerine görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi