Yeni Keşif Çığır Açabilir: Kediler Alzheimer’ı Çözecek mi?

Bilim insanları kedilerde demans benzeri bir durumun ortaya çıkabildiğini tespit etti. Uzmanlara göre bu keşif, araştırmalarda çığır açacak gelişmelere yol açabilir.

Son Güncelleme:
Yeni Keşif Çığır Açabilir: Kediler Alzheimer’ı Çözecek mi?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Nörobilim Dergisi’nde yayımlanan yeni bir araştırma, kedilerin yaşlılıklarında sergiledikleri bazı belirtilerin, insanlardaki Alzheimer hastalığı ile çarpıcı benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

Edinburgh Üniversitesi’nden uzmanların liderliğindeki bu çalışma, hem evcil hayvan sağlığı hem de insanlarda demans tedavisi için çığır açıcı gelişmelere kapı aralıyor.

BUNAMA BELİRTİSİ GÖSTERENLER ARAŞTIRILDI

Edinburgh Üniversitesi’nden uzmanlar, yaşamlarında bunama belirtileri gösteren 25 kedinin ölümü ardından beyinlerini araştırdı.

Yaşlılıklarında kafa karışıklığı, uyku bozukluğu ve ses tonunda artış görülen bu kedilerin beyinlerinde Alzheimer hastalığının tanımlayıcı özelliklerinden biri olan toksik bir protein olan amiloid-beta birikimi bulundu.

ÇARPICI BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Dr. Robert McGeachan çalışmaya ilişkin şunları söyledi: "Demans, ister insanları, kedileri veya köpekleri etkilesin, yıkıcı bir hastalık. Bulgularımız, kedilerdeki bunamayla insanlardaki Alzheimer hastalığı arasındaki çarpıcı benzerlikleri ortaya koyuyor. Bu, insanlardaki Alzheimer hastalığına yönelik umut vadeden yeni tedavilerin yaşlanan evcil hayvanlarımıza da yardımcı olup olamayacağını keşfetmenin kapısını açıyor."

Ekip, kedilerde yapılan keşfin, sürecin daha net anlaşılmasına yardımcı olabileceğine ve insanlarda hastalık üzerine çalışmak için değerli bir model sunabileceğine inanıyor.

Harvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı AraladıHarvard’dan Alzheimer’ı Geri Döndüren Keşif! Bilim Dünyası Yeni Bir Döneme Kapı AraladıGüncel

Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Diyet Bunama Riskini AzaltıyorBilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Diyet Bunama Riskini AzaltıyorSağlık

Kaynak: Diken

Etiketler
Kedi Demans araştırma
Son Güncelleme:
Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal Eklendi
Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi! Jose Mourinho'nun Dünyası Başına Yıkıldı: Bomba İddiayı Duyurdular... Fenerbahçe'de Anderson Talisca Krizi!
Meta'nın Yapay Zekasında Skandal Patladı: Çocuklarla 'Romantik' Konuşmalar Yapıyor Meta'nın Yapay Zekasında Skandal Patladı
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
Meteoroloji'den Kritik Uyarılar! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sağanak ve Fırtına Kapıda Doğu Karadeniz’de Sağanak, Ege’de Fırtına Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hediye Ettiği Kalemleri Gelir Kapısı Yapmışlar! Fiyatı Dudak Uçuklattı