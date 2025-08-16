Yeni Keşif Çığır Açabilir: Kediler Alzheimer’ı Çözecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Nörobilim Dergisi’nde yayımlanan yeni bir araştırma, kedilerin yaşlılıklarında sergiledikleri bazı belirtilerin, insanlardaki Alzheimer hastalığı ile çarpıcı benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.

Edinburgh Üniversitesi’nden uzmanların liderliğindeki bu çalışma, hem evcil hayvan sağlığı hem de insanlarda demans tedavisi için çığır açıcı gelişmelere kapı aralıyor.

BUNAMA BELİRTİSİ GÖSTERENLER ARAŞTIRILDI

Edinburgh Üniversitesi’nden uzmanlar, yaşamlarında bunama belirtileri gösteren 25 kedinin ölümü ardından beyinlerini araştırdı.

Yaşlılıklarında kafa karışıklığı, uyku bozukluğu ve ses tonunda artış görülen bu kedilerin beyinlerinde Alzheimer hastalığının tanımlayıcı özelliklerinden biri olan toksik bir protein olan amiloid-beta birikimi bulundu.

ÇARPICI BENZERLİKLER TESPİT EDİLDİ

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Dr. Robert McGeachan çalışmaya ilişkin şunları söyledi: "Demans, ister insanları, kedileri veya köpekleri etkilesin, yıkıcı bir hastalık. Bulgularımız, kedilerdeki bunamayla insanlardaki Alzheimer hastalığı arasındaki çarpıcı benzerlikleri ortaya koyuyor. Bu, insanlardaki Alzheimer hastalığına yönelik umut vadeden yeni tedavilerin yaşlanan evcil hayvanlarımıza da yardımcı olup olamayacağını keşfetmenin kapısını açıyor."

Ekip, kedilerde yapılan keşfin, sürecin daha net anlaşılmasına yardımcı olabileceğine ve insanlarda hastalık üzerine çalışmak için değerli bir model sunabileceğine inanıyor.

Kaynak: Diken