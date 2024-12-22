ChatGPT'den Yazılımcılara ve Apple Kullanıcılarına Müjde: Yeni Özellik Kullanıma Açıldı

OpenAI’nin 2022 yılında ilk kez tanıttığı ve yapay zeka teknolojileri arasında çığır açan ChatGPT her geçen gün daha fazla gelişiyor. İlk etapta yalnızca web tarayıcıları üzerinden kullanılabilen bu yapay zeka asistanı, kısa sürede mobil cihazlara ve Windows bilgisayarlara da taşındı.

Daha sonra macOS platformunda da kullanıma sunulan ChatGPT, başlangıçta oldukça sınırlı bir işlevsellik sunuyordu. Ancak son güncelleme bu durumu tamamen değiştirdi. ChatGPT artık macOS kullanıcıları için çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor.

ASİSTAN GÖREVİ GÖRECEK

OpenAI, MacOS için ChatGPT’yi daha kapsamlı ve işlevsel bir hale getirmek adına önemli bir güncelleme yayınladı. Artık bu yapay zeka, Apple Notes ve Notion gibi popüler not uygulamalarıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Kullanıcılar notlarının analiz edilmesi, düzenlenmesi veya özetlenmesi gibi işlevleri artık ChatGPT üzerinden gerçekleştirebilecek.

Örneğin toplantı notlarınızı hızlıca gözden geçirmek, yapılacaklar listesi oluşturmak veya bir yazı taslağını geliştirmek için sadece bir komut vermeniz yeterli olacak. ChatGPT notlarınızı okuyup önerilerde bulunarak zaman yönetiminizi kolaylaştırabilir.

YAZILIMCILAR İÇİN YENİ ARAÇLAR

Güncelleme yalnızca not uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Özellikle yazılım geliştiricilere hitap eden yenilikler de büyük dikkat çekiyor. ChatGPT artık Android Studio, JetBrains, VSCodium, Cursor, WindSurf ve Visual Studio Code gibi popüler yazılım geliştirme araçlarıyla entegre çalışabiliyor.

Bu entegrasyon yazılım geliştiricilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kodları okuyup analiz edebilen ChatGPT, iyileştirme önerileri sunarak daha verimli bir kodlama deneyimi vadediyor. Hataları tespit etme, optimize etme ve hatta yeni kod önerileri sunma gibi işlevlerle geliştiricilerin en büyük yardımcısı olmaya hazırlanıyor.

ABONELERE ÖZEL

Yeni özellikler kulağa ne kadar cazip gelse de bu ayrıcalıklardan faydalanmak için ChatGPT’nin belirli abonelik planlarından birine sahip olmanız gerekiyor. Plus, Pro, Team, Enterprise ve Edu abonelikleriyle sunulan bu özelliklere erişim, ücretsiz kullanıcılar için mümkün değil.

Kaynak: Haber Merkezi