Kazılarda Ortaya Çıktı, Tam 280 Yıllık!

İspanya'da bulunan 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosili bilim dünyasında heyecan yarattı. Fosilin, karasal ekosistemlerin hakim olduğu dönemde, memelilerin atalarının uzak akrabaları olan bu hayvanların nasıl evrimleştiğine dair ışık tutması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Kazılarda Ortaya Çıktı, Tam 280 Yıllık!

Bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif İspanya’da yapıldı. İspanya’nın Mallorca Adası’nda 280 milyon yıllık gorgonopsiyen fosili bulundu.

Bulunan gorgonopsiyen fosilinin bilinen en eski gorgonopsiyen fosillerinden 10 milyon yıl daha eski olduğu açıklandı. İspanya’daki kazılarda ortaya çıkan fosilin, karasal ekosistemlerin hakim olduğu dönemde, memelilerin atalarının uzak akrabaları olan bu hayvanların nasıl evrimleştiğine dair yeni bilgiler sunması bekleniyor.

Kazılarda Ortaya Çıktı, Tam 280 Yıllık! - Resim : 1

Bilim insanları, yeni keşfedilen fosilin 270-280 milyon yıllık olduğunu ve türünün en eskisi olduğunu tespit etti. Kafatası uzunluğu yaklaşık 18 santimetre olan hayvanın, orta boy bir köpek büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Dünyayı Heyecanlandıran Keşif! Kaz Dağları'nda Gelincik Üstünde BulunduDünyayı Heyecanlandıran Keşif! Kaz Dağları'nda Gelincik Üstünde BulunduGüncel
27 Efsanevi Hayvan Türü Keşfedildi: Yakalanmaları Çok Zor27 Efsanevi Hayvan Türü Keşfedildi: Yakalanmaları Çok ZorYaşam

Kaynak: DHA

Etiketler
Fosil İspanya
Son Güncelleme:
Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar
ChatGPT Arama Motorunu Herkesin Kullanımına Açıyor Şimdi Google Düşünsün! ChatGPT'den Devrim Niteliğinde Yenilik
Yedi Aydır Uzayda Mahsurlar! NASA'dan O İki Astronota Kötü Haber NASA'dan O İki Astronota Kötü Haber
Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor Demliği Kireçten Kurtaran Yeni Yöntem! Demlik Parlıyor