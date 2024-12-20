27 Efsanevi Hayvan Türü Keşfedildi: Yakalanmaları Çok Zor
ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Conservation International'ın raporuna göre, Haziran-Temmuz 2022'de Peru'nun Alto Mayo bölgesindeki Amazon ormanlarında yapılan 38 günlük keşif gezisi sırasında 27 yeni hayvan türü keşfedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geziye liderlik eden Conservation International'ın Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Bilimi Kıdemli Direktörü Trond Larsen, keşfedilen türler arasında dört memeli, sekiz balık, üç amfibi ve on kelebek olduğunu açıkladı.
‘SON DERECE NADİR VE EFSANEVİ TÜRLER’
Yeni yapılan keşifler içerisinde özellikle ayakları perdeli, yüzebilen amfibik fare dikkat çekti. Larsen'in ifadelerine göre, "Bu türlerin çoğu son derece nadir ve toplanması zor, bu durum onlara neredeyse efsanevi bir statü kazandırıyor."
48 FARKLI TÜR DAHA OLABİLİR
Keşfedilen yeni türler arasında ayrıca, karada uzun süre yaşayabilen bataklık yılan balığı ve bombeli burunlu zırhlı yayın balığı da bulunuyor. Araştırma süresince, 48 farklı canlı türünün daha yeni tür olabileceği üzerine analizler devam ediyor.
KRİTİK TEHLİKE ALTINDA 49 TÜR VAR
Aynı araştırmada, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından kritik tehlike altında olan 49 tür de belgelendi. Bu çalışmalar kapsamında, 2 binden fazla yaban hayatı ve bitki türü de kaydedildi.